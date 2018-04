Video: Migrantengewalt explodiert – Katastrophale Zustände in Deutschland…!

https://www.youtube.com/watch?v=7muTyThj3R4&feature=share

Fast täglich werden Deutsche von Migranten gemessert, zu Tode getreten, vergewaltigt, beklaut und genötigt und die faseln was von einer „Reichsbürgerarmee“…? Es laufen über 700 „erkannte“ Gefährder ohne Fußfesseln oder Überwachung herum, wie hoch ist die Dunkelziffer…? Über 30000 (IS?) „Zuwanderer“ sind einfach im Nirwana verschwunden…kann es sein, dass sich jetzt einige Deutsche um ihre eigene Sicherheit und die ihrer Familie kümmern wollen, da die Justiz dazu scheinbar nicht in der Lage ist…? Aber natürlich ist es sehr viel einfacher, mit dem Finger auf die zu zeigen, die dieses System in Frage stellen und einen festen Wohnsitz haben, statt auf die Zuwanderer, die mit 12 Identitäten durch die Lande ziehen und in jeder Stadt Sozialhilfe abgreifen, um auf Kosten der Sozialkassen ein schönes Leben zu haben…da konzentriert man sich doch lieber auf ein paar Spinner, die lieber einen gelben Schein statt einen PA in der Tasche haben wollen! Jeder, der sich diesem Steuerwegelagerersystem entziehen möchte, ist scheinbar gefährlicher als die (ehemaligen?) Terroristen aus Nordafrika…!

Ab jetzt sagen wir Allah…?: https://youtu.be/u5f5h5-CeQY

Fake News bei N-TV: Bewaffnete Reichsbürger wollen Armee gründen…oder: Der deutsche Pöbel bekommt wieder eine neue Sau, die er mal wieder durchs Dorf treiben darf…!

Hier Infos über Deutschlands neue Blockwarte: http://germanyandrussian.blogspot.de

Guckt mal, der Heiko spart auch gerne Geld: http://www.anonymousnews.ru/2016/05/22/legal-illegal-scheissegal-die-kriminelle-vergangenheit-von-bundesjustizminister-heiko-maas/