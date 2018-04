Feudalismus in Echtzeit

„KRIEG -> REICH GEGEN ARM„!

armut für alle! dort ein enthaupteter obdachloser und in echtzeit jubeln sie? deutschland geht es gut? der feudalismus lebt!

vorweg -> „Westliche Demokratie“ ist hohl: Reichtum regiert | Telepolis – Heise

Man glaubt sich bei diesen Schilderungen in einem Film über das Mittelalter.

Das, was seit vielen vielen Jahren immer so schön als böswilligste kommunistische Propaganda bezeichnet wird, kommt auf den leisen Sohlen einer Statistikauswertung von ein paar Sozialwissenschaftlern bis ins Bundeskanzleramt geschlichen. Und hat sogar ältere Vorbilder im Mutterland des Neoliberalismus. Hallo, Verfassungsschutz! Sind diese Leute überprüft? Hat wirklich keiner von denen einen gewissen K Marx zum Vorfahren, oder womöglich sogar bei dem abgeschrieben? Was, die leugnen? Soviel Frechheit können doch nur Überzeugungstäter haben. Herr Freisler, übernehmen sie mal! Äh – der ist abgeschafft? Na dann muss die Nachfolge aber mal bald geklärt werden. Kommunistenverbot, Radikalenerlass, Berufsverbote, hat alles nicht ausgereicht, um…