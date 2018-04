Linke-Abgeordneter Dieter Dehm beschimpft Maas als das, was er ist: „Gut gestylter Nato-Strichjunge“…!

Der Linkspolitiker Diether Dehm wirft Außenminister Maas vor, gegen Russland zu hetzen. In einer Rede beim Berliner Ostermarsch beleidigt er den Minister. Dafür erntet er scharfe Kritik aus der eigenen Partei. Berlins Kultursenator etwa findet da deutliche Worte.

Der Linke-Bundestagsabgeordnete Diether Dehm hat Außenminister Heiko Maas beschimpft. Wie die „Bild“-Zeitung und das Portal „Sputniknews“ schreiben, sagte er in einer Rede beim Berliner Ostermarsch, Maas sei ein „gut gestylter Nato-Strichjunge“, der „jede Rechtmäßigkeit und das Grundgesetz mit Füßen“ trete. Beim Ostermarsch hatten am Samstag über tausend Menschen unter anderem für Abrüstung demonstriert. Hintergrund der Beleidigung sei der Streit über den Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal, hieß es.

Großbritannien wirft Russland vor, hinter dem Giftanschlag auf Skripal und seine Tochter Julia im englischen Salisbury zu stecken. Wie viele andere europäische Länder hatte sich auch Deutschland mit London solidarisch gezeigt und russische Diplomaten des Landes verwiesen. Diesen Schritt verteidigte Maas am Freitag: „Unsere Reaktion im Fall Skripal war als politisches Signal notwendig und angemessen, aus Solidarität mit Großbritannien und weil sich Russland bisher jeglicher Aufklärung des Sachverhalts verweigert.“

