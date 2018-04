Raffgier-EU: Deutschland muss noch mehr zahlen…deshalb DEXIT 2018 !!!

Raffgier-EU: Deutschland muss noch mehr zahlen! von Guido Grandt

In meinen letzten Volkspetition News habe ich Ihnen aufgezeigt, wie die „deutsche Melkkuh“ noch mehr zur Kasse gebeten wird! Doch jetzt gibt es noch weitere Informationen, die so schockierend sind, dass ich Sie Ihnen nicht vorenthalten möchte! Die erste Milliarden-Rechnung ist längst schon da!

Die neue Große Koalition aus CDU/CSU und SPD ist nicht nur bei der letzten Bundestagswahl faktisch abgewählt worden. Sondern stand gegen den Wählerwillen wie ein Phönix aus der Asche wieder auf. Mit ein bisschen Personal-Scharade wurden Sie abgelenkt, aber jetzt geht es ans Eingemachte. Wie wollen Sie wissen? Das kann ich Ihnen sagen: Denn die erste Milliarden-Rechnung ist schon da!

„Veruntreuung“ deutschen Vermögens

Mehr noch: Ich rede von der mit dem Koalitionsvertrag beschlossenen „Veruntreuung“ deutschen Vermögens. Denn Sie haften zukünftig nicht nur für den Euro, sondern auch für die EU. Und ihren desolaten Banken. So einfach ist das. Verstehen Sie? Wenn Sie es nicht wissen: Deutschland zahlt schon jetzt rund 14 Milliarden Euro mehr nach Brüssel, als es aus den verschiedenen Fördertöpfen erhält. Unternehmerisch gesehen ist das ein Verlust hinsichtlich der „Mitgliedschaft“ in der EU von 14.000 Millionen Euro.

Würden Sie sich das in der Privatwirtschaft erlauben, würde längst schon der Insolvenzgeier über Ihrem Haupt schweben. Wetten?! Sie sehen also: Die EU lohnt sich wirklich nicht für uns. Zumindest nicht bei dieser Rechnung! Dabei wird Ihnen jeden Tag von den in die Kameras lächelnden Politiker erzählt, wie toll es doch für uns mit der Europäischen Union ist. Alles nur Scheibenkleister!

Die Negativ-Rechnung wird noch höher!

Doch die Negativ-Rechnung für uns, für Sie, wird sich zukünftig noch einmal erhöhen. Denn wenn Großbritannien aufgrund des Brexit aus der EU ausscheidet, fehlt ein wichtiger Nettozahler in Brüssel.

Im 2. Teil erfahren Sie, wie das deutsche „Sparschwein“ noch weiter geleert wird und weshalb Europa jubelt!

Denken Sie immer daran: Sie haben ein Recht auf die Wahrheit!

Herzlichst Ihr

Guido Grandt

© 2018 FID Verlag GmbH – alle Rechte vorbehalten

Quelle: www.Volkspetition.org