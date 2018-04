Person der Woche: Viktor Orbán. Islamisierung führt zu Orbanisierung…Merkel muss weg!

Person der Woche: Viktor Orbán

Islamisierung führt zu Orbanisierung

Von Wolfram Weimer

Viktor Orbáns fulminanter Wahlsieg zeigt: Der Rechtsruck in Europa gewinnt neue Kraft. Die politische Klasse in Berlin und Brüssel hat eines dramatisch unterschätzt: Immer mehr Europäer verlangen Schutz vor islamischer Zuwanderung.

Der fulminante Wahlsieg des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán schockiert Europas Linke und begeistert die Rechtspopulisten. Zwischen Abscheu und Jubel schlagen die Wogen hoch. Die Grünen wählen die Vokabel „traurig“, die SPD fühlt „bitter“, Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn diagnostiziert gar einen „Wertetumor“. Aus vier Gründen ist die Orbán-Wahl ein Fanal für den ganzen Kontinent.

Admin: Ich wähle die Vokabel „berechtigt“!

Erstens hat der islamkritische Ministerpräsident mit seiner rechtskonservativen Koalition nicht bloß gewonnen, er hat triumphiert und neuerlich eine Zweidrittelmehrheit im Parlament errungen. Zweitstärkste Kraft ist obendrein die rechtsextreme Jobbik-Partei mit 19,7 Prozent der Stimmen geworden. In Brüssel und Berlin hatten viele darauf gehofft, dass Orbán und mit ihm die politische Rechte in Europa einen Dämpfer erhalten würden. Schien nicht die kontinentale Rechtswoge ihren Zenit überschritten zu haben? Offenbar nicht. Damit gewinnt die rechte Bewegung in ganz Europa neuen Zustrom. Die Französin Marine Le Pen jubelt bereits, „die Umkehr der Werte und die Masseneinwanderung“, die von der EU vorangetrieben werde, sei „einmal mehr abgelehnt“ worden. Der Niederländer Geert Wilders schwärmt von einem europäischen Signal und „exzellenten Ergebnis“. AfD-Bundesvorstand Beatrix von Storch verkündet: „Ein schlechter Tag für die EU, ein guter für Europa.“ Orbán zeigt ihnen allen, was an rechter Mobilisierung noch geht.

Zweitens vertieft sich der Graben zwischen Ost- und Westeuropa. In ganz Osteuropa freuen sich die Regierungen unverhohlen über Orbáns Sieg, sie sehen in ihm eine Leitfigur gegen die Bevormundungspolitik Brüssels und Berlins. Polens Vizeaußenminister Konrad Szymansky betont, dass Orbáns Erfolg eine Bestätigung der „Emanzipationspolitik Osteuropas“ in der EU sei. Tschechiens Premier Andrej Babis kündigt eine engere Allianz des rechten Ostblocks an. Sogar Österreich ist unter der Kanzlerschaft von Sebastian Kurz ein neuer Alliierter der Osteuropäer geworden. Sie alle eint die konsequente Ablehnung einer Zuwanderung von Muslimen, sie wehren sich aber auch gegen eine weitere Zentralisierung der EU und sind empfindlich insbesondere gegen Alleingänge Berlins. Orbán wird unter Europäern als der wichtigste Gegenspieler von Angela Merkel in der Migrationspolitik angesehen. Sein triumphaler Wahlsieg wird damit auch als eine Niederlage für Merkel interpretiert.

Drittens wird eine politische Vertiefung der EU nun schwieriger. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und die deutsche Kanzlerin verlieren zusehends Rückhalt mit ihren Zentralisierungsplänen. Die teils belehrende, teils herablassende Tonlage aus Brüssel den rechten Regierungen im Osten gegenüber wird zum Problem im Reformprozess. Das Votum der Ungarn spornt nun viele an, gegenüber Brüsseler Modernisierungsplänen umso stärker Widerstand zu leisten. Insbesondere die von der EU beschlossenen Quoten zur faireren Verteilung von Asylbewerbern dürften nun obsolet werden.

Viertens zeigt Orbáns Durchmarsch, dass die Migrationspolitik derzeit der Schlüssel zum politischen Schicksal in Europa ist. Orbáns Wahlkampf war einzig auf das Zuwanderungsthema konzentriert. Der 54-Jährige warnte endlos vor Masseneinwanderung und präsentierte sich als Verteidiger eines „christlichen Europa“. Er spitzte die Debatte zu einem historischen Kampf der Zivilisationen zu und erreichte damit enorme Breitenwirkung in ganz Europa: „Wir betrachten diese Menschen nicht als muslimische Flüchtlinge. Wir betrachten sie als muslimische Invasoren.“ Er habe nie verstanden, „wie in einem Land wie Deutschland das Chaos, die Anarchie und das illegale Überschreiten von Grenzen als etwas Gutes gefeiert werden konnte“. Just dieser Frontalangriff auf die Zuwanderungspolitik Merkels hat ihm den Sieg ermöglicht.

https://www.n-tv.de/politik/politik_person_der_woche/Islamisierung-fuehrt-zu-Orbanisierung-article20377141.html