Giftgas-Angriff in Duma. USA: Kein Zweifel an Assads Verantwortung…jetzt werden schnell noch die FalseFlag-Beweise weggebombt!

Die USA sind offiziellen Angaben zufolge „in höchstem Maße überzeugt“, dass das syrische Militär hinter der Giftgas-Attacke in der einstigen Rebellen-Bastion Duma am vergangenen Wochenende steckt. Die russische Behauptung, der Angriff sei lediglich inszeniert worden, sei falsch, erklärte die Sprecherin von US-Präsident Donald Trump, Sarah Sanders.

„Unsere Geheimdienste sagen uns etwas anderes“, sagte Sanders mit Blick auf die russische Darstellung. „Mehr kann ich dazu nicht sagen.“ Ähnlich äußerte sich die Sprecherin des US-Außenministeriums.

Es bestehe ein „sehr hohes Maß an Überzeugung“, dass Syrien für den Angriff verantwortlich sei, sagte Heather Nauert. „Wir können sagen, dass die syrische Regierung hinter dem Angriff steckt.“ Auf die Frage, ob es Beweise dafür gebe, sagte sie „ja“. Es werde aber noch geprüft, welche Chemikalien verwendet worden seien.

Inspektoren sollen Proben in Duma nehmen

Trump hatte als Vergeltungsmaßnahme für den mutmaßlichen Giftgas-Angriff einen Militärschlag gegen die mit Russland verbündeten syrischen Truppen angekündigt. Danach ruderte die US-Führung allerdings wieder zurück und erklärte, es sei noch keine endgültige Entscheidung über eine Reaktion gefallen.

Inspektoren der Organisation zum Verbot chemischer Waffen (OPCW) sollen am Samstag Proben in Duma nehmen, um Belege für den vermuteten Einsatz geächteter Chemikalien am 7. April sicherzustellen.

https://www.n-tv.de/politik/USA-Kein-Zweifel-an-Assads-Verantwortung-article20383804.html