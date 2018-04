+++ Liveticker zu Angriff auf Syrien. +++ 17:01 Menschrechtler: Nicht alle US-Geschosse trafen +++

+++ 16:41 Lawrow: Russophob, illegal, inakzeptabel +++

Der russische Außenminister Sergej Lawrow erklärt auf einer Pressekonferenz, dass die Aktionen des der USA, Großbritanniens und Frankreichs in Syrien „inakzeptabel und illegal“ gewesen seien. Bereits am Freitag hatte Lawrow angesichts des mutmaßlichen syrischen Giftgaseinsatzes in Duma erklärt: „Wir haben unwiderlegbare Informationen, dass dies eine neuerliche Inszenierung von Geheimdiensten eines Staates war, der sich darum reißt, in der ersten Reihe der russophoben Kampagne zu stehen.“

Admin: Das kann man mit gutem Gewissen unterschreiben…! 😡

