Das von Milliardär Soros finanzierte Umvolkungsprogramm der EU (Hooton-Plan) geht also munter weiter…weitere 10.000 angebliche „Flüchtlinge“ ziehen nach Deutschland!

Die EU will besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen (Wer soll das denn genau sein…endlich mal hungernde Kinder?) einen sicheren Weg nach Europa eröffnen: 50.000 Menschen aus Nordafrika und dem Nahen Osten (???) sollen bis Herbst 2019 in der EU angesiedelt werden – mehr als 10.000 von ihnen kommen nach Deutschland. (Langsam wird Merkels Grenzöffnung ins wahre Licht gerückt…!)

Im Rahmen eines EU-Umsiedlungsprogramms (!!!) wird Deutschland laut EU-Kommission mehr als 10.000 Flüchtlinge aus Nordafrika und dem Nahen Osten (!!!) aufnehmen. Eine entsprechende Zusage der Bundesregierung sei in dieser Woche eingegangen, sagte EU-Migrations- und Innenkommissar (???) Dimitris Avramopoulos den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Weil aus anderen Mitgliedstaaten (Welche denn genau?) bereits die Zusage für die Aufnahme von 40.000 Flüchtlingen vorliege, sei das Ziel des „Resettlement-Programms“ (!!!) bereits erfüllt und werde wohl sogar übertroffen.

„Die deutsche Regierung ist erneut zur Stelle, wenn es um internationale Solidarität geht“, lobte der EU-Kommissar. Das Programm hatte die Kommission im vergangenen Sommer aufgelegt, um besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen (???) einen direkten und sicheren Weg nach Europa zu öffnen. Bis Herbst 2019 sollen mindestens (!!!) 50.000 (Wirtschafts?) Flüchtlinge vor allem aus Nordafrika in der EU angesiedelt werden. Die EU unterstützt die Aufnahmeländer mit einer halben Milliarde Euro. (Logische Konsequenz nach all den „guten Erfahrungen“ aus der Vergangenheit…!)

Avramopoulos wird an diesem Donnerstag in Berlin erwartet. Er trifft sich hier mit Bundesinnenminister Horst Seehofer. Der EU-Kommissar drängte Berlin zugleich, die in der Flüchtlingskrise eingeführten Grenzkontrollen bald wieder abzuschaffen (!!!). Er werde solchen Kontrollen „nicht für immer“ zustimmen, sagte er. „Wir müssen zügig zur normalen Funktionsweise des Schengensystems zurückkehren.“ (Bedeutet unkontrollierte Zuwanderung…???)

Die Wiedereinführung dauerhafter Grenzkontrollen im Schengenraum wäre ein schwerer Rückschlag, warnte Avramopoulos. Es gehe um Reisefreiheit und das Gefühl, in der EU zusammenzugehören. (LOLROFL)

Deutschland hatte erst vor kurzem angekündigt, die Kontrollen an der Grenze zu Österreich über die gesetzte Frist im Mai hinaus zu verlängern. Die EU-Kommission will hingegen ein möglichst rasches Ende. (Also den Hooton-Plan möglichst zeitnah umsetzen…???)

https://www.n-tv.de/politik/10-000-Fluechtlinge-ziehen-nach-Deutschland-article20393185.html