+++ SPD-Parteitag in Wiesbaden +++ Nahles natürlich zur Parteivorsitzenden gewählt +++ Wieder mal gewannen die mutlosen Blockflöten! +++

Lange: „Mich zu wählen, bedeutet Mut“…Mut haben die SPD Ratten auf dem sinkenden Schiff schon lange nicht mehr…!

Lange kündigte in ihrer Bewerbungsrede erneut eine Entschuldigung bei Hartz-IV-Betroffenen an. Die in der SPD emotionale geführte Debatte über die Agenda-Politik von Ex-Kanzler Gerhard Schröder sei keine „Vergangenheitsdebatte“, denn Hartz IV sei für Millionen Menschen Alltag, sagte sie. Die SPD habe in Kauf genommen, dass heute Menschen arm seien, obwohl sie Arbeit hätten. „Und dafür möchte ich mich bei den Menschen, die es betrifft, entschuldigen.“ Lange galt als chancenlos gegen Nahles. „Mich zu wählen, bedeutet Mut“, sagte sie…:

https://www.n-tv.de/politik/Nahles-zur-Parteivorsitzenden-gewaehlt-article20398579.html

Brrrrrrr mich schüttelts…!