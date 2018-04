Innenminister Seehofer fordert zu Recht Auffanglager für ankommende Asylbewerber, die meist illegal in Deutschland einreisen wollen…wo bitte ist das Problem, Herr Radek?

Eigentlich müssten diese Camps (besserer Begriff?) schon außerhalb der EU errichtet werden, um den kommenden Ansturm von Armutsflüchtlingen aus ganz Afrika zu stoppen…!

„Lager“, ein besserer Begriff fällt Jörg Radek nicht ein. Der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) spricht über die Zentren für Asylbewerber, die die Große Koalition aufbauen will. Und er möchte nichts beschönigen.

Der Polizeihauptkommissar glaubt, dass Menschen dort in völliger Isolation von der deutschen Gesellschaft leben müssen, Kinder nicht in die Schule gehen können und Eltern selbst das Shampoo zugeteilt wird. „Mit uns nicht“, sagt Radek und spricht von einem in vielerlei Hinsicht verfassungsrechtlich bedenklichen Vorhaben…:

