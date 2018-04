Einprozent.de – 1. Mai 2018: Patrioten auf die Strasse!

Zum patriotischen Mai-Protest: Jahrelang hat das Establishment den Tag der Arbeit für die Multikulti-Ideologie missbraucht und die Interessen der Arbeiter und Angestellten vergessen. Das ändert sich jetzt!

Linke Politik = Globalisierung und Armut

Seit Jahren lügt die Politik Bürger und Arbeiter an: Das Establishment verspricht viel, doch hält nichts. Unsere Arbeitsplätze werden wegglobalisiert, unsere Steuern versickern in der Asylindustrie, in fetten Politikerdiäten und bei „Bankenrettungen“.

Deutschland verkommt mehr und mehr zum Entwicklungsland, Grundschulen verwittern und Migranten machen bald jeden Bahnhofsvorplatz zur multikulturellen No-Go-Area.

Doch die Deutungshoheit der linken Elite bröckelt: Erst übernimmt die AfD zahlreiche Mandate der Altparteien, dann wächst und gedeiht die erste alternative Gewerkschaft Zentrum Automobil (hier informieren und hier direkt Mitglied werden) und ab nächster Woche werden wir am traditionellen 1. Mai für eine patriotische Sozialpolitik unseres Landes einstehen.

https://einprozent.de/blog/1-mai-2018-patrioten-auf-die-strasse/