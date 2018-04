Das neue Video der UNO-Flüchtlingshilfe zum Thema Kinder im Krieg mit nur 10€ Spende/Monat ein Zuhause geben macht mich gerade richtig sauer…IHR DÄMLICHEN VERLOGENEN POLITKOMPARSEN!

Das neue Video der UNO-Flüchtlingshilfe zum Thema Kinder im Krieg mit nur 10€ Spende ein Zuhause geben macht mich gerade richtig sauer…warum kommen denn kaum Frauen und Kinder hier in Deutschland an? Mit den mindestens 50 MILLIARDEN EURO Kosten, welche die im Moment eingeflogenen Armutsflüchtlinge (die zu mindestens 95% aus kräftigen jungen Männern aus GANZ Afrika bestehen) verursachen, könnte man ganz hervorragend ECHTE NOT LEIDENDEN KINDERN in ganz Afrika helfen…da würden sogar schon 25% dieser Unsumme locker ausreichen!

Stattdessen werden hierzulande diverse Politkomparsen und andere „Hilfsorganisationen“ reich gemacht, die fürstlich an dieser „Flüchtlingsindustrie“ mitverdienen…! Das ist in hohem Maße VERACHTENSWERT, aber genau das ist nun einmal Tagesgeschäft in der durch die zahlreichen Lobbylutscher und deren geschmierte Erfüllungsschergen gesteuerten Wirtschaftsdemokratur BRiD…!

„Nur 30 Milliarden Dollar“ pro Jahr wären notwendig, um Hunger und Unterernährung auszurotten, sagte Jacques Diouf, Generaldirektor der UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft. Dem stünden 1200 Milliarden Dollar im Jahr für Rüstungsausgaben gegenüber…:

http://www.fr.de/politik/un-gipfel-gegen-hunger-nur-30-milliarden-notwendig-a-1186723

Wer einem bei dieser ganzen inszenierten Chose richtig leid tun kann, sind die wirklich leidenden Menschen in diesem NWO-Krieg in Syrien und in ganz Afrika, die nicht die Möglichkeit und vor allem das Geld haben, um zu „flüchten“ und die nicht gerade billigen Schlepper zu bezahlen! Kranke Kinder und die im Islam „minderwertigen“ Frauen sind dazu verdammt, vor Ort auszuharren, zu verhungern und zu verdursten…!

Mit den >>> FÜNFZIGTAUSEND MILLIONEN EURO <<>> EINTAUSEND MILLIONEN EURO <<< für die Aufbauhilfe vor Ort in Syrien, der Sinn daraus erschließt sich einem auch bei längerem Nachdenken nicht wirklich – Willkommen in der völlig verkorksten und sinnbefreiten "Gutmenschen-Realität"…!

Hier noch einmal meine Frage an unsere olivgrünen und ach so "sozial" aufgestellten Islamversteher, Merkelclaqueure und Volksverräter (der einzige zu 110% zutreffende Begriff), die von angeblich 87% (Stichwort: Briefwahlbetrug) unseren hirnamputierten DieDreiAffen-Schlafschaf-Normopathen wiedergewählt wurden:

Wenn ihr euch die Berichte und Bilder aus Syrien so anschaut, kommt ihr dann nicht selbst auf die Idee, dass die "indirekt" nach Deutschland "geflüchteten", kräftigen jungen Männer, die ja jetzt fast alle endlich mal die "Volljährigkeit" erreicht haben müssten, in ihrem Heimatland dringend gebraucht werden, um eben dieses wieder aufzubauen, statt sich hier auf Steuerzahlerkosten die Eier zu schaukeln und deutsche Bürger zu belästigen, bedrohen, vergewaltigen und zu morden…?

Drückt doch jedem von ihnen noch einmal 500€ als Startkapital in die Hand (Stichwort: Wir habens doch…!) und fliegt sie endlich zeitnah wieder nach Hause, damit sie die dort gebliebenen Alten, Frauen und die "echten" Kinder hilfreich beim Aufbau Syrien's und dem ganzen Rest von Afrika unterstützen können…! Mit den über 50 MILLIARDEN EURO JÄHRLICH, die diese Einwanderungswelle in die deutschen Sozialsysteme bis jetzt mindestens kostet, könntet ihr vor Ort in ganz Afrika mindestens 50 Millionen Menschen vor dem Hungertod retten…und das sind Menschen, denen es tagtäglich an Wasser, Nahrung und ausreichender medizinischer Versorgung mangelt und nicht an neuen Reihenhäusern, Smartphones und Moscheen mit Waffenkellern…!!!

Die Verlogenheit der deutschen POlitmarionetten und der von der GEZ-MAFIA reichlichst finanzierten Leidmedien ist kaum noch zu ertragen, jedenfalls für Menschen, die schon selbst denken und hinterfragen, anstatt all das Geschwafel nur noch in sich reinzufressen oder zu ignorieren und täglich in ihr Hamsterrad steigen, um diesen ganzen verlogenen Dreck immer weiter zu finanzieren…und dieser gürtelprügelnde Antisemitismus ist natürlich ein Riiiiiesenproblem in Deutschland, wen interessieren da noch die täglichen "Einzelfälle" wie Messerstechereien, Vergewaltigungen, Überfälle, Schlägereien und sonstige Übergriffe traumatisierter und chronisch unterversorgter "Armutsflüchtlinge" auf das hilflose, biodeutschen Volk…?

Übrigens…die Bundesagentur für Arbeit hat mittlerweile über 17 MILLIARDEN EURO Überschuss angehäuft, die größtenteils bei den von Hartz4 betroffenen Menschen sanktioniert wurden! Was passiert denn genau mit diesen 17 MILLIARDEN EURO, Frau Merkel…? Eine Bitte an die AFD: Bitte mal eine kleine Anfrage starten…DANKE!

Mehr Infos auf: http://systemleaks.wordpress.com