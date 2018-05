Bundesagentur für Arbeit : Lieber mehr Geld in die Verwaltung des Elend als zu dessen Abwendung ausgegeben

deprivers

In der Bundesagentur für Arbeit ist angeblich

seit Jahren das Geld knapp. Obwohl uns die

staatliche Propaganda sinkende Arbeitslosen –

zahlen präsentiert und von Hochkonjunktur

und Vollbeschäftigung daher faselt, steigen

trotzdem permanent bei der Bundesagentur

für Arbeit die Kosten an.

Offensichtlich wurden wir also schon wieder

frech belogen von dem, was sich unsere Volks –

vertreter nennt ! Fragen sie doch einmal einen

ihrer Volksvertreter, wie es angehen kann, das

wir nur 2,4 Millionen Arbeitslose haben, dafür

aber 14,5 Millionen HartzIV.-Empfänger !

Das unseren Volksvertretern die eigenen Arbeits –

losen wenig am Herzen liegen, zeigen schon die

Ausgaben, und wie diese verteilt : 2017 flossen

nach Angaben der Bundesregierung bereits 911

Millionen Euro aus dem Topf für „Eingliederung

in Arbeit“ in das Verwaltungsbudget.

Sichtlich benötigt man in der Bundesagentur für

Arbeit mehr Geld zum Kaschieren der wahren

Verhältnisse als für deren Bekämpfung ausge –

geben wird ! Bei angeblich immer…