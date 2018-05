Russen melden Vorbereitungen für erneuten False Flag Gas-Angriff-Psyop in Syrien…der Krieg geplante gegen den Iran ist unausweichlich!

Die Russen haben bevorstehende US-Gas-psyop- Attacken in Syrien mehrmals vorhergesagt – zuletzt in Douma. Nach solchen Psyop-Angriffen, die von US-amerikanischen Oscar-prämierten Weißen Helmen inszeniert wurden – ein Al-Qaida-Zweig und so beliebt im NWO-jüdischen Hollywood – haben die USA mehr oder weniger symbolische Raketenangriffe auf syrische und iranische Stützpunkte abgefeuert.

Jetzt gibt es eine weitere russische Vorhersage einer bevorstehenden Gas-Angriffs-Psyop, um die Welt dazu zu bringen, die USA zu drängen, Syrien /den Iran in Syrien anzugreifen

Sputnik 3 May 2018: “Die US-Sicherheitsdienste planen Provokationen mit dem Einsatz verbotener Substanzen in Syrien. Die Operation wird von einem ehemaligen Aktivisten des Islamischen Staates. Mishan Idris Hamash, geleitet. Ziel ist es, einen chemischen Angriff gegen Zivilisten in Syrien durchzuführen. In den Medien soll er dann weiter verbreitet werden “, sagte die Quelle gegenüber Sputnik.

Laut der Quelle begannen die Vorbereitungen am 23. April. Die Zivilisten werden in ein Gebiet in der Nähe des Ölfeldes von Jafra verschifft, um an inszenierten Dreharbeiten einer Angriffsszene teilzunehmen…:

https://daserwachendervalkyrjar.wordpress.com/2018/05/05/bisher-korrekt-russen-melden-vorbereitungen-fuer-gefilmte-gas-angriff-psyop-in-syrien/