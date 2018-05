Ausstieg aus Atom-Deal mit Iran: Trump will Frieden und riskiert das Gegenteil…Israel und Saudi-Arabien wollen den Krieg und bekommen ihn wohl auch frei Haus!

Es gibt vieles, was man Donald Trump vorwerfen könnte, ein Auszug wäre: kein Teamplay, kein Fingerspitzengefühl, verzerrte Realitätswahrnehmung. Eines allerdings ist er nicht, ein Dampfplauderer, der beim ersten Nadelstich in sich zusammensackt. Dabei zeigt sich jedoch einmal mehr Trumps USA-zentristische und damit gefährliche Sicht auf und für die Welt. Erst der Ausstieg aus dem Klimavereinbarungen von Paris, dann die protektionistischen Zollmaßnahmen, nun der Austritt aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran und verschärfte Sanktionen.

Seit der Unterzeichnung des Abkommens im Jahr 2015 sind Beobachter der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA in der Islamischen Republik im Einsatz. Sie beobachten dort permanent mit Kameras die früher geheimen Urananreicherungsanlagen, sie sammeln Staubproben im ganzen Land, die sie dann in der Zentrale in Wien wöchentlich kontrollieren. Das Ergebnis, in zehn aufeinanderfolgenden Berichten: Es gibt keinen Beweis für mögliche Verstöße, auch wenn das Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu anders sehen mag und Trump sich nun darauf beruft. Diese Ignoranz birgt unnötige Risiken.

Was würde passieren, wenn die drei beteiligten EU-Staaten mit ihrer Ankündigung, den Iran-Deal nun ohne die USA fortführen zu wollen, scheitern? Was geschähe, wenn der Iran sein Programm wieder aufnimmt und aus Angst vor den USA Atomwaffen produzieren wird, wie es auch Nordkorea getan hat? Laut Frankreichs Präsident Emmanuel Macron heißt das Risiko: Krieg.

https://www.n-tv.de/politik/politik_kommentare/Trump-will-Frieden-und-riskiert-das-Gegenteil-article20425462.html