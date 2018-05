Eine Nachricht an die Generationen, die wie ich nach 1930 geboren sind: Der schon in den Schulen weltweit indoktrinierte Schuldkult der Deutschen an allem Elend in der Welt muss endlich aufhören…!

Wir ab 1930 geborenen Deutschen sind NICHT schuld am Ausgang des 2. Weltkriegs, wir sind nicht schuld am Holocaust und wir sind gewiss nicht bis ans Ende aller Tage in der Pflicht, die halbe Welt zu alimentieren oder US-Israel mit Kriegsgütern zu versorgen, damit die ihre völkerrechtswidrigen Angriffsaktionen gegen benachbarte Länder durchführen können! Wir müssen eine eigene Verfassung auf die Beine stellen, damit das damals von den Besatzungsmächten übergeholfene und von den jetzigen Politmarionetten täglich gebrochene und mehrfach zu eigenen Gunsten veränderte Grundgesetz endlich durch eine gültige Verfassung ersetzt wird, siehe ART. 146 GG!

















Deutschland und seine Werte werden seit Jahrzehnten verschachert und dieses Land wird zunehmend ausgeblutet, Korruption ist an der Tagesordnung und ein „Käfig voller Narren“ (ugs. Parlament) verdient sich dabei eine goldene Nase! Oberste Priorität der wiedergewählten??? Politkomparsen ist nun plötzlich eine Islamisierung und Flutung Deutschlands mit Armutsflüchtlingen aus ganz Afrika und somit ein Rückschritt in der Evolution um ca. 200-300 Jahre…das schaffen wir GARANTIERT NICHT! Man braucht sich doch nur die Verhältnisse in Nachbarländern wie Schweden, Dänemark, usw. ansehen um festzustellen, dass eine Migration des Islam und gläubiger Moslems in westliche Gesellschaften nicht funktioniert, ja gar nicht funktionieren kann…die Gründe dafür sind vielfältig und leicht herauszubekommen! Dafür sind meine Großeltern 1944 nicht aus Ostpreußen über die Kurische Nehrung geflüchtet und haben Deutschland mit neu aufgebaut, damit es jetzt an alle Welt verschachert werden kann und deutsche Rentner und seit Schröders Agenda 2010 auch Millionen Kinder in Armut leben müssen…!

Unfassbar: „Wie Sie vom Staat ausgepresst werden!“ (1)

von Guido Grandt

Deutschland ist bei vielem die Nummer eins! Beispielsweise sind wir Exportweltmeister oder ganz vorne mit dabei was Rechtstaatlichkeit und Demokratie anbelangt. Das jedenfalls verkaufen Ihnen die Politiker täglich. Was Ihnen verschwiegen wird: Deutschland schröpft seine Arbeitnehmer wie fast keine andere Industrienation

Was die Damen und Herren Volksvertreter jedoch wohlweislich verschweigen: Deutschland besteuert die Arbeit so stark wie kaum eine andere Industrienation!

Nein, das ist weder eine Verschwörungstheorie noch sind es Fake News, sondern so steht in einer vor wenigen Tagen neu vorgestellten Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (OECD). Demnach – und jetzt halten Sie sich fest – machen Einkommensteuer und Sozialabgaben bei alleinstehenden Durchschnittsverdienern im Jahr 2017 hierzulande 49,7 Prozent der Arbeitskosten aus! Also faktisch die Hälfte!

Und alles ist noch viel schlimmer …

Nicht dabei berücksichtigt wurden weitere „Schröpfwerkzeuge“, mit denen Sie zur Kasse gebeten werden. Beispielsweise mit verschiedenen Ökoabgaben, um die sogenannte „Energiewende“ zu finanzieren. Und auch nicht die Kosten für den Strom, der hierzulande inzwischen so hoch ist, wie in kaum einem anderen Land der Welt! Während die Arbeitskosten in Deutschland also bei fast 50 Prozent liegen, sieht es nur noch in Belgien mit 53,7 Prozent schlechter aus. Alle anderen, von der OECD untersuchten Industrienationen, kommen da besser weg. Etwa die Schweiz mit gerade mal 21,8 Prozent.

Sie werden enteignet und geschröpft & der Staat lacht sich ins Fäustchen: Fragen Sie doch einfach mal Ihren Lokalpolitiker persönlich (oder schreiben an Abgeordnete des Bundestages), warum die Steuer- und Sozialabgabenlast hierzulande so hoch ist? Wenn doch die Staatsausgaben aufgrund der Nullzins-Politik der EZB massiv gesunken sind…?

Wollen Sie es genau wissen? Bitte schön: Seit 2008 haben Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen 290 Milliarden Euro an Zinsen eingespart. Und das auf Ihre Kosten versteht sich. Denn Sie als Sparer bekommen für Ihr Guthaben nichts. Mitunter müssen Sie sogar noch Negativzinsen auf Sparbuch oder Tagesgeld bezahlen. Inzwischen wurden so schon die hiesigen Sparer um hunderte Milliarden Euro Ihres Vermögens enteignet. Und keiner geht deswegen auf die Straße…was für ein Wahnsinn!

Unfassbar: „Wie Sie vom Staat ausgepresst werden!“ (2)

von Guido Grandt

Es ist ein wahres Trauerspiel: Während Sie aufgrund der Nullzinspolitik Milliarden Euro an Sparvermögen verlieren, macht der Staat aufgrund Zinsersparnisse den großen Reibach.

Der Supergau der Bundesregierung

Und was wird mit dem Geld gemacht? Etwa die Rente mit Steuern bezuschusst, damit Sie später einmal keine Angst vor Altersarmut haben müssen? Oder wird die Infrastruktur saniert, Schienen, Straßen und Brücken ausgebaut, Schulen und Kindergärten saniert…Pustekuchen! Die neue deutsche schwarz-rote Bundesregierung unter Merkel & Scholz wollen noch mehr Geld nach Brüssel überweisen. Statt bislang 35 Milliarden Euro jährlich, werden es zukünftig wohl 47 Milliarden Euro für den EU-Haushalt sein.

Und die Rentensicherung, die Straßen, die Kindergärten und Schulen hierzulande? Davon will doch keiner etwas wissen. Dafür fehlt doch anscheinend das Geld. Und wenn doch ein paar Kröten locker gemacht werden, dann wird herumgejammert. Selbst Polizei und Bundeswehr sind in einem erbärmlichen Zustand, sodass für den Bürger weder die innere noch die äußere Sicherheit gewährleistet werden kann.

Ich sage Ihnen: Eine Regierung, die überschüssiges Geld lieber anderen in den Rachen schiebt, statt seinen Bürgern und Steuerzahlern, die es schließlich auch erwirtschaften, gehört nächstes Mal? (Admin: NEIN JETZT SOFORT) abgewählt!

Die Krux mit den Sozialabgaben

Von den Sozialabgaben kann der Staat nicht mehr als genug bekommen. Wie ich darauf komme? Ganz einfach: Letztes Jahr lagen die Sozialausgaben des Bundes bei – sage und schreibe – 171 Milliarden Euro! Letztlich fließt jeder zweite Euro in den Sozialbereich. Dieser Posten ist mit weitem Abstand der größte auf der Ausgabeseite im Bundeshaushalt. Ein Fass ohne Boden.

Deutschland ist am Ende

Finden Sie diesen Satz vielleicht provokativ? Mag sein, aber letztlich ist er auch nicht unbegründet, wie ich Ihnen hier in meinen Volkspetition News noch aufzeigen werde.

In Teil 3 gehe ich darauf ein…!

Denken Sie immer daran: Sie haben ein Recht auf die Wahrheit!

Herzlichst Ihr

Guido Grandt

© 2018 FID Verlag GmbH – alle Rechte vorbehalten