Das tägliche Geseier der Politkomparsen, ob der Islam zu Deutschland gehört oder nicht, geht mir so tierisch auf die Nüsse…als ob wir keine anderen Probleme haben? Der Islam wird sich nie einer anderen Religion anpassen oder friedlich nebenher existieren…DAS WIRD NICHT PASSIEREN!!!

Wenn sich erst einmal genügend junge, freundliche Rapefugees („Flüchtlinge“ oder auch „Trojanische Pferde“) in unseren Sozialsystemen eingerichtet haben und dort reichlich und besser als jeder „Biodeutsche“ alimentiert werden, werden sie immer wieder versuchen, uns laut Koran „ungläubigen Hunden“ den Islam in die Köpfe zu hämmern…und diejenigen, die keinen Bock darauf haben, werden von denen abgemessert, vergewaltigt, drangsaliert oder bei jeder sich bietenden Gelegenheit durch Bombenanschläge in ihre Einzelteile zerlegt…GENAU DESHALB WIRD DER ISLAM NIEMALS ZU DEUTSCHLAND ODER EINEM ANDEREN EUROPÄISCHEN LAND GEHÖREN!













Ab jetzt sagen wir Allah…?: https://youtu.be/u5f5h5-CeQY

Fake News bei N-TV: Bewaffnete Reichsbürger wollen Armee gründen…oder: Der deutsche Pöbel bekommt wieder eine neue Sau, die er durchs Dorf treiben darf…! Vor kurzem Meldung bei N-TV: „Reichsbürger wollen Armee gründen…!“ Man weiß nicht mehr, ob das ernst gemeint ist oder ein dummer Scherz sein soll…? Fast täglich werden Deutsche von Migranten gemessert, zu Tode getreten, vergewaltigt, beklaut und genötigt und die faseln was von einer „Reichsbürgerarmee“…? Es laufen über 700 „erkannte“ Gefährder ohne Fußfesseln oder Überwachung herum, wie hoch ist die Dunkelziffer…? Über 30000 (IS?) „Zuwanderer“ sind einfach im Nirwana verschwunden…kann es sein, dass sich jetzt einige Deutsche um ihre eigene Sicherheit und die ihrer Familie kümmern wollen, da die Justiz dazu scheinbar nicht in der Lage ist…? Aber natürlich ist es sehr viel einfacher, mit dem Finger auf die zu zeigen, die dieses System in Frage stellen und einen festen Wohnsitz haben, statt auf die Zuwanderer, die mit 12 Identitäten durch die Lande ziehen und in jeder Stadt Sozialhilfe abgreifen, um auf Kosten der Sozialkassen ein schönes Leben zu haben…da konzentriert man sich doch lieber auf ein paar Spinner, die lieber einen gelben Schein statt einen PERSONAL-Ausweis in der Tasche haben…? Jeder, der sich diesem Steuerwegelagerersystem entziehen möchte, ist scheinbar gefährlicher als die (ehemaligen?) Terroristen aus Nordafrika…!

Echte Reichsbürger in der BundesreGIERung enttarnt: https://rechtssachverstaendiger.de/category/reichsbuerger/

Hier Infos über Deutschlands neue Hobby-Blockwarte:

http://germanyandrussian.blogspot.de

Guckt mal, der Heiko spart auch gerne Geld: http://www.anonymousnews.ru/2016/05/22/legal-illegal-scheissegal-die-kriminelle-vergangenheit-von-bundesjustizminister-heiko-maas/

>>> Admin: Ich bin z. B. selbsternannter Weltbürger…wird das nun auch schon verfolgt?!? <<<

Bericht bei N-TV vom 12.01.2018 08:04

Szene wächst rasant

„Reichsbürger“ planen offenbar Armee“

Offenbar Armee in Planung

Sie haben Waffen und erkennen den Staat nicht an: Eine Gruppe sogenannter Reichsbürger will laut einem Bericht eine militärische Organisation aufbauen. Außerdem wird die Bewegung immer größer. In einem Bundesland hat sie besonders viele Anhänger.

https://youtu.be/brG0MkzzESI Blick hinter die Kulisse…!

N-TV: Die Szene der sogenannten Reichsbürger bereitet den Sicherheitsbehörden zunehmend Sorgen. Innerhalb der Szene plant eine Gruppe offenbar den Aufbau einer eigenen Armee. Entsprechende Bestrebungen hätten Verfassungsschutzämter in Ostdeutschland registriert, berichtet das Nachrichtenmagazin „Focus“. Sicherheitskreise hätten bestätigt, dass sich „Reichsbürger“ aus mehreren Bundesländern bei einem konspirativen Treffen mit dem Aufbau einer militärischen Organisation befasst hätten, heißt es.

Echte Reichsbürger in der BundesreGIERung enttarnt: https://rechtssachverstaendiger.de/category/reichsbuerger/

„Die bereiten sich eigenen Angaben zufolge auf den Tag X vor“, so ein ranghoher Beamter zu dem Magazin. Was sie genau damit meinen, konnte dieser allerdings nicht sagen. Die Sicherheitsbehörden fürchten, dass sich bisher unvernetzte Einzelaktivisten und Kleinstgruppen nun zusammenschließen könnten. Sorge bereitet den Experten zudem, dass die Szene über eine große Zahl an legalen und illegalen Waffen verfügt. Dem Bericht zufolge besitzen mehr als 1000 „Reichsbürger“ eine waffenrechtliche Erlaubnis…BLABLABLUBB!

Zur Info (Quelle Wikipedia)…die sogenannten „Reichsbürger“ könnten mit angeblich 1000 bewaffneten Männern nicht einmal eine Brigade bilden:

Großverbände bezeichnet man heutzutage Truppenteile mit einer Stärke von mehr als 3.000 Soldaten. Ihre Aufgabe besteht in der Führung kleiner Feldformationen.

Taktisches Zeichen

Name

Truppenstärke

Unterstellte Truppenteile

Führung

XXXXXX

Oberkommando

200.000 +

2+ Heeresgruppen

General (historisch: Generalfeldmarschall)

XXXXX

Heeresgruppe

100.000 +

2+ Armeen

General (historisch auch: Generalfeldmarschall)

XXXX

Armee / Führungskommando

50.000–60.000 +

2+ Korps

General (historisch auch: Generaloberst)

XXX

Amt / Korps / Luftwaffenkommando

30.000–80.000 +

2+ Divisionen

Generalleutnant

XX

Division / Wehrbereichskommando

10.000–20.000

2 bis 6 Brigaden

Generalmajor

X

Brigade / Flottille / Landeskommando / Verteidigungsbezirkskommando

3.000–5.000

bis zu drei Regimenter

Brigadegeneral oder Oberst

Es würde also gerade mal so für ein Bataillon reichen, ihr kleinen dummen Schmierfinken aus der FakeNews-Fraktion:

Hauptartikel: Bataillon

Das Bataillon ist die kleinste Form eines Verbandes. Es umfasst mehrere Einheiten einer Waffengattung (z. B. Panzerbataillon, Pionierbataillon). Es kommt jedoch auch vor, dass es sich um einen gemischten Verband handelt. Dies ist bei Logistikbataillonen am deutlichsten zu sehen, die Truppenteile der Instandsetzungstruppe und Nachschubtruppe umfassen. Das Bataillon besteht aus 300 bis 1.000 Soldaten (beim WachBataillon BMVg ca. 1800 Soldaten) unter Führung eines Bataillonskommandeurs, meist im Rang eines Oberstleutnants.

Die mindestens nachweislich 25000 Mann/Frau starke SAnTiFa Armee scheint der Regierung dagegen keinerlei Kopfzerbrechen mehr zu bereiten…? Ja nee, ist klar, wenn man sie gegen gute Bezahlung nach belieben einsetzen kann, z. B. gegen unliebsame pöhse Rrrrechtsradikale Wähler der AFD…? Doppelmoral par Excellence…wie immer!

DOPPELREZENSION ZU DIE GETRIEBENEN + DAS MIGRATIONSPROBLEM

http://www.agmiw.org/wohin-uns-nun-die-reise-fuehrt-10/

Es ersetzt fast einen Untersuchungsausschuss und liest sich wie ein Politkrimi ganz besonderer Art: Robin Alexanders Getriebene. Famose Details, gut erzählt, chronologisch sortiert. Nur bewerten muss der Leser – also genau aus dem Holz, wie ich mir Lektüre wünsche.

/doppelrezension-zu-die-getriebenen-das.html

von Klaus dem Töpfer:

Gerade jetzt wo das System zum Sturmangriff auf deutsche Männer und Weiber geblasen hat, wir wieder wilde Horden von vermummten und waffenstrotzenden Einsatzkommandos sehen welche in aller Öffentlichkeit und des Nachts früh im Morgengrauen Türen eintreten, Männer und Weiber aus den Betten ziehen, sie mit Augenbinden und Kabelbindern binden, an Leib, Seele und Leben verletzen, ihre Buden stürmen, Sodom und Gomorrah hinterlassen, die Haushunde erschießen, alles klauen was nicht niet und nagelfest, Medien und Öffentlichkeit im Lande mit Lügen überziehen, auf kriminellste Weise das Land mit eingeschleusten Neusiedlern und Kriminellen fluten, gerade jetzt darf KEIN Fall unentdeckt sein, denn es geschieht momentan das, was man angeblich zu verhindern sucht.

Es wird Recht und Grundordnung genau von jenen gebrochen und ignoriert, welche lauthals schreien „da sind welche die die Bundesrepublik und deren Gesetze nicht anerkennen wollen.!“ Das genaue Gegenteil ist nämlich der Fall. Die EU-Separatisten setzen zum offenen Krieg gegen die indigenen Bevölkerungen an. Ihr Problem jedoch ist bisher, man will sich einfach nicht gegen die Repressionen wehren, man liefert ihnen keinen Grund die Waffen auch einsetzen zu können wie sie es am liebsten haben wollen. So versteigen sie sich inzwischen verstärkt darauf zu provozieren, sich Strafvergehen aus den Fingern zu saugen, stellen Strafbefehle gegen Unschuldige aus, produzieren damit Vorstrafen, die sie brauchen medial Stimmung zu machen wenn man weiter gegen die Betroffenen vorgehen will.

Zerstört Leumund, soziales Umfeld, treibt die Deutschen gezielt und organisiert in den Ruin, verwehrt ihnen das richterliche Gehör, wenn sie denn schon mal im Personenrecht agieren wollen, verletzt wo man kann die Persönlichkeitsrechte Natürlicher Personen und am Ende beschimpft man sie als „Abgehängt“!

Liebe Leser, das ist höchst faschistoid und was wohl am meisten verwundern mag (mich nicht) es wird von der Fünffarbeneinheitspartei voll gedeckt und so eingefordert. Laßt mal die Bilder von Merkel nach der DDR an Euch vorüber ziehen, als sie noch im Demokratischen Aufbruch organisiert gewesen ist. Schaut Euch die Forderungen der Menschennach der DDR mal in Ruhe an und laßt an Eurem innerem Auge vorüber ziehen wie wir 1990 gestartet sind. Das ist jetzt reichlich 27 Jahre her. Das ist fast die Zeit, die die DDR damals existiert.

Kürzlich kam mal die Frage eines [Wessis, entschuldigt bitte den Begriff] auf, ob das in der DDR genauso schlimm gewesen ist. Nein, es ist heute potenziert und Merkel hat es geschafft die Stasi und SS in die BRD zu exportieren und diese zu potenzieren. Was zu den Nazis noch fehlt sind die Standgerichte, die Gesetze haben wir schon, die KZ, aber man kann durchaus sicher sein, daß Sie und ihre Kumpanen noch dafür sorgen werden, wenn Ihr sie laßt und wenn man zuschaut wie man jetzt alles und jeden wegsperren will. Die sogenannte Reichsbürgerverfolgung vergleiche ich hier mal künstlerisch frei mit den Judenverfolgungen der Nazis. Genauso organisierte mediale Abschlachtung, Zerstörung sozialen Umfelds, pauschalisierte Verfolgung, inszenierte Prozesse, inszenierte Straftaten, nächtliche Wohnungseinbrüche, Enteignungen und und und…!

Macht nicht die Augen davor zu, es geht IMMER gleich. Erst werden die einen verfolgt, dann zieht man die Kreise immer weiter und am Ende sind alle kriminell… So war es bisher in jeder Diktatur. Man sieht daran, daß dieses System am Ende seiner Haltbarkeit angelangt und noch mal richtig gefährlich wird. So wir es zulassen und die Augen zumachen wollen. Dann ist es genau das was sie haben wollen und was sie noch‘ ne Weile stützt. Jede Rechtsverletzung, jede Verhaftung eines RuStAG-Deutschen muß ab sofort in die Öffentlichkeit, wenn man die Männer und Weiber in D noch friedlich schützen will. Laßt Euch nicht dazu hinreißen Gewalt gegen diese Psychopathie anwenden zu wollen, die ernähren sich davon.

Mal ne Frage an die Polizisten, warum macht Ihr das noch mit? Ist das Euer Berufsethos dem Ihr mal folgen wolltet die Menschen hier schützen zu wollen und wofür Ihr mal geschworen habt? Ihr werdet gegen eigenes Fleisch und Blut, gegen die eigenen Brüder und Schwestern, Männer und Weiber eingesetzt welche sich auch für Eure Rechte, die Eurer Kinder und Enkel einsetzen, Tag für Tag. Auch Ihr hattet für eine kurze Zeit und ohne Euer Wissen den Staatsangehörigkeitsausweis bis man Euch diesen wieder ohne Euer Wissen weggenommen hat…!

Fangt an, stellt endlich Fragen, fordert von Euren Vorgesetzten, daß man Befehle und Anweisungen, Haftbefehle von Richtern unterschreiben muß wenn Ihr nicht selbst eines Tages als Mauerschützen dieses Jahrhunderts und Merkels faschistoidem Unrechtsregime enden wollt. Es gibt eine REMONSTRATIONSPFLICHT für „BEAMTE“, mit der ihr euren Vorgesetzten direkt in die Verantwortung für eurer Meinung nach „nicht gesetzeskonformes Verhalten“ nehmen könnt…MACHT DAVON GEBRAUCH UND SCHÜTZT EUCH SELBST!!!

+++++

Somit verbleibt nur noch eins zu sagen:

Wohin uns nun die Reiseführt entscheidest nur DU allein!

Liebe Bedienstete der BRD und deren Unterstrukturen,

wer wurde gleich nochmal nach allen bisherigen Systemwechseln und/oder Systemzusammenbrüchen bei der Aufarbeitung zur Verantwortung gezogen? Der, der den Schießbefehl mündlich oder schriftlich aber ohne Unterschrift gab oder der Schütze?

Merkt ihr was, liebe Polizisten in meiner Freundesliste? Aber ich denke, ihr merkt es schon selbst, nicht wahr?

Oder warum tragen die Polizisten diese schönen schwarzen Gesichtsmasken während der ach so rechtmäßigen Einsätze gegen die bösen Landsleute, die unangenehme Fragen stellen und euch zur Einhaltung der Rechtsnormen anhalten?

Offensichtlich wohl deshalb, weil ihr Angst habt und nicht wir, die wir von euch ausgeraubt, genötigt, diffamiert, …, …, … werden.

+++++

das-abkoppeln-von-der-matrix-und-das-wiederverbinden-mit-dem-bewusstsein/

reichsbuerger-als-alibi-fuer-politische-saeuberungen-ueberwachung-und-entwaffnung/

+++++

Die Wahrheit ist irgendwo da draussen…^^

http://www.agmiw.org/reichsbuerger/