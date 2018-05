Überwachungsstaat Deutschland: Spitze bei Twitter-, Facebook-, YouTaub- und Amazon-Sperrungen – DEUTSCHLAND IST ZUM ÜBERWACHUNGSSTAAT NUMMER 1 GEWORDEN. ES HAT SOGAR DIE TÜRKEI ÜBERHOLT…!

DEUTSCHLAND IST ZUM ÜBERWACHUNGSSTAAT NUMMER 1 GEWORDEN. ES HAT SOGAR DIE TÜRKEI ÜBERHOLT…!

Der „Duft der Freiheit“, von dem Imad Karim bei seiner Rede auf dem Neuen Hambacher Fest 2018 gesprochen hat, als er bei seiner Flucht Ende der 70er Jahre aus dem bürgerkriegsumkämpften Libanon in Deutschland ankam:

Von diesem Duft ist so gut wie nichts mehr zu spüren. Und selbst die letzten Reste dieses kaum noch wahrnehmbaren Freiheitsduftes werden bald verschwunden sein.

Weil die EU lieber für die Freiheit, Menschenrechte und Pressefreiheit außerhalb Europas kämpft, während sie jene in der EU immer mehr beschränkt und bekämpft…:

https://conservo.wordpress.com/2018/05/14/ueberwachungsstaat-deutschland-spitze-bei-twitter-facebook-und-amazon-sperrungen/

An alle Bionazis, Truther, Demoredner, YouTube-Aktivisten, erfundene „Reichsbürger“und „Verschwörungspraktiker“ mit Aluhut: Die Stasi-GeDaPo 3.0 ist da…das neue PAG Polizeigesetz in Bayern! Deutschlands Blockwarte und Hobbystasis stehen schon in den Startlöchern…! Ich bin dann mal weg bzw. komme gar nicht erst wieder…diese SCHEISSE muss ich nicht nochmal haben!

