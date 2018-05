Zwangsversteigert? Alles verloren? Dann werde Nebenkläger am High Court of England and Wales!

An alle zwangsversteigerten, abgezockten, enteigneten und geplünderten Menschen da draußen. Es hat sich eine Möglichkeit eröffnet, die ich Euch nicht vorenthalten möchte:

Eine Klage an einem der höchsten Gerichte der Welt, dem High Court of England and Wales.

Wer betroffen ist, kann sich der Klage als Nebenkläger anschließen. Dabei spielt es keine Rolle, wie lange die Zwangsversteigerung her ist. Betrug verjährt nicht. Die Kosten hierfür belaufen sich lediglich auf das Porto für den Versand der Unterlagen nach England und einem geringen Mitgliedsbeitrag für den Verein, welcher die Arbeitsgruppe ZV finanziell unterstützt. Über ein Jahr lang hat die AG-ZV an dieser Klage gearbeitet, um sie nun allen Zwangsversteigerten zur Verfügung zu stellen.

Angeboten wird das alles über die Webseite: www.hc-zv-nebenklage.org. Dort findet Ihr alle nötigen Informationen und Unterlagen sowie ein Forum. Der Sach- und Fachbereich ist nur für registrierte Nutzer zugänglich. Die Registrierung ist kostenlos.

https://maras-welt.weebly.com/blog/zwangsversteigert-alles-verloren-dann-werde-nebenklager-am-high-court-of-england-and-wales