One Reply to “Aufschrei: witzige Werbekampagne zur Abschaffung von Sanktionen”

Der standardmäßige Beipackzettel Rechtsfolgenbelehrung vom Arbeitsvermittler, welche den Kunden ohne Tatbestand und begründeter Rechtsnorm viel mehr in einen Rechtskonflikt hinein zieht, ist doch grundsätzlich schon Verfassungswidrig. Die Sanktionsankündigung dient alleine dem zweckrationalen Beweggrund, einen logischen Sachzwang zu erzeugen.

Als Sachzwang bezeichnet man einen Umstand bzw. eine Restriktion, der/die – tatsächlich oder vermeintlich nicht veränderbar – ein Entscheidungsfeld beschränkt. Ein Sachzwang ist psychologisch gesehen die Tendenz zur Einschränkung der Handlungsmöglichkeiten, die ein Individuum in einer bestimmten Situation hat oder zu haben glaubt. Sachzwänge können sich aus materiellen Situationsdetails entwickeln (z. B. extreme Temperatur) oder sozial bedingt sein (z. B. Leistungsdruck) und stellen in der Regel eine Einschränkung der individuellen Freiheit dar. Der Anteil der individuell verantworteten Handlungsvarianten wird durch Sachzwänge zugunsten des Einflusses der Situationsbedingungen vermindert. Psychologisch gesehen ist das Individuum von außen zu einer bestimmten Handlungsfolge gedrängt, ohne es selbst wirklich zu wollen. Alleine das stellt schon einen “Erheblichen Eingriff” in die Grundrechte Art.2 Abs.1 GG dem “Schutz der Allgemeinen Handlungsfreiheit” und Art.2 Abs.1 GG in verb. Art.1 Abs.1 GG dem allgemeinen Persönlichkeitsrechts dar.

Als grundrechtsrelevante Eingriffe in die Allgemeine Handlungsfreiheit werden nur „erhebliche Eingriffe“ verstanden, während Bagatellen schon nicht als Eingriff in den Schutzbereich des Art. 2 Abs. 1 GG angesehen werden. Vom Grundrechtsschutz der Allgemeinen Handlungsfreiheit werden allerdings nicht nur „klassische“ Eingriffe, also zielgerichtete (finale), unmittelbare, rechtsförmige und notfalls mit (Verwaltungs-)Zwang durchsetzbare Eingriffe, umfasst, sondern auch solche Maßnahmen, die nur zu faktischen Beeinträchtigungen führen.

Das allgemeine Persönlichkeitsrecht wird verstanden als ein absolutes umfassendes Recht auf Achtung und Entfaltung der Persönlichkeit. Es wurde 1954 vom Bundesgerichtshof entwickelt und wird auf Art.2 Abs.1 (Freie Entfaltung der Persönlichkeit) in Verbindung mit Art.1 Abs.1 GG (Schutz der Menschenwürde) gestützt. Das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und die Menschenwürde sichern jedem Einzelnen einen autonomen Bereich privater Lebensgestaltung, in dem er seine Individualität entwickeln und wahren kann. Hierzu gehört auch das Recht, in diesem Bereich „für sich zu sein“, „sich selber zu gehören“, ein Eindringen oder einen Einblick durch andere auszuschließen. Die Intimsphäre sowie die engste Privatsphäre stellen dabei einen unantastbaren Bereich privater Lebensgestaltung dar, der dem staatlichen Zugriff verschlossen ist. In dieser engsten Sphäre ist ein staatlicher Eingriff regelmäßig unzulässig und kann auch nicht durch eine Verhältnismäßigkeitsabwägung gerechtfertigt werden. Auch der Gesetzesvorbehalt gem. Art.2 Abs.2 GG oder die sogenannte Schranken-Schranken gelten in dieser engsten Sphäre wegen der engen Verknüpfung mit der in Art.1 Abs.1 GG als unantastbar garantierten Menschenwürde nicht. Zu dieser dem Zugriff des Staates generell entzogenen Sphäre zählt mit ihrem Kernbereich auch der Schutz der Ehre.

Der Wortbedeutung nach, wie auch im soziologischen Verständnis, können Sanktionen grundsätzlich positiver oder negativer Art sein: Eine positive Sanktion ist eine – nicht zwangsläufig materielle – „Belohnung“; eine negative Sanktion eine „Bestrafung“. Ansonsten sind mit Sanktionen in der Regel durch Gesetze “angedrohte Strafmaßnahmen” gemeint, die darauf ausgerichtet sind, konkretes Fehlverhalten zu unterbinden und damit Rechtsnormen durchzusetzen. Die Sanktion gilt als eine Ausnahmereaktion, die, wäre sie nicht Sanktion, selbst Normbruch wäre und daher einer „Reaktionsnorm“ folgen muss: Gefängnisstrafen wären Freiheitsberaubung, würden sie nicht als Sanktion gerechtfertigt werden.

Die Durchsetzung einer vorab angekündigten negativen Sanktionierung in Form von Leistungskürzungen, ist demnach sinngemäß weder eine Sanktion noch eine Ausnahmereaktion, sondern eine Repressionsmaßnahme. Die Wortbedeutung Repression, repressiv oder reprimieren (von lateinisch reprimere „zurückdrängen“) steht; in der Politik für Unterdrückung, gezielte Willkür, Gewalt und Machtmissbrauch gegenüber Personen, Gruppen oder Gesellschaften.

Das ist keine schwarze Pädagogik (was auch immer das sein soll) aus dem vorletzten Jahrhundert, sondern eine absolut Verfassungswidrige Missachtungspraxis des grundlegenden Staatsprinzip und der freiheitlich demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes. Die Hartz-4 Sanktionen werden frühestens erst dann wieder abgeschafft, wenn das Raumschiff Berlin mit seiner wirtschaftspolitischen Deflationspolitik ala Heinrich Brüning, volkswirtschaftlich abgestürzt ist.