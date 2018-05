„Geisteskranke“ Bundestagspolitiker geben Startschuss: „Berlin wird am 27.5.2018 brennen!“ Biker, Hools und Patrioten…lasst uns am 27.5.2018 in Berlin endlich ein Zeichen gegen dieses olivgrüne SAntifa-Pack setzen!

Biker, Hools und Patrioten…lasst uns am 27.5.2018 in Berlin endlich ein Zeichen gegen dieses olivgrüne SAntifa-Pack setzen!

Gegen die für kommenden Sonntag angekündigte Berliner Großdemonstration „Zukunft Deutschland“ der Alternative für Deutschland (AFD) führen maßgebliche Bundestagsabgeordnete schwere Geschütze ins Feld: Dank ihrer Aufrufe zur Aushebelung des Demonstrationsrechtes könnte die Antifa die Hauptstadt in ein Schlachtfeld verwandeln.

Antifa? Die alles andere als ihrer Titulierung gerecht werdende faschistische Truppe à la Adolf droht, „mit allen Mitteln“ die AFD-Demo verhindern zu wollen – mit Brandanschlägen und dem Versprechen, ganz Berlin ins Chaos zu stürzen. Nimmt man die Sturmstaffel des Merkel-Kartells ernst, droht eine Wiederholung der Eskalationen wie beim G20 im Juli 2017 in Hamburg – mit Bildern brennender Stadtviertel, die um die Welt gingen. Die einen Kurt Tucholsky samt der AFD vorzuführen suchende staatlich finanzierte „Macht“ im Staate, die faschistoiden „Antifaschisten“, will erneut beweisen, dass „derjenige, der auf den Schmutz hinweist, für viel gefährlicher“ gilt „als derjenige, der den Schmutz macht.“

Und die linksradikale Terrorbande ist offenbar in „guter“ Gesellschaft. Erika Steinbach, ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete und heute AfD-Unterstützerin, „zwitschert“ dazu: „Die CSU macht mit ANTIFA gemeinsame Sache. Wenn mir das jemand vor zwei Jahren gesagt hätte, ich hätte ihn für geisteskrank gehalten.“ Zuvor hatte die CSU die AfD als „braunen Schmutz“ bezeichnet.

Ob sie dazu auch eine Renate Künast zählt? Die „Mitgliedin“ des Deutschen Bundestages (Bündnis90/Die Grünen) ruft auf ihrer Facebookseite zu Gegenprotesten auf – und entblödet sich nicht der Verbreitung von Falschmeldungen: „Seit der Bundestagswahl sitzt die AFD im deutschen Bundestag – (…) der „organisierte Rechtsextremismus. Einer ihrer ersten Anträge war die Rückführung von syrischen Geflüchteten (…) in ein Land, in dem Krieg herrscht, in dem Giftgasbomben gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt werden.

Wir dürfen nicht akzeptieren (…) diesen Hass, diese Hetze, diesen Aufruf zu Gewalt gegen Muslima, gegen Geflüchtete, gegen Schwule und Lesben, diesen Versuch, die Grundfeste der Gesellschaft abzuschaffen.“

Offensichtlich teilt sie sich ihren Fakenews-Berater mit Dietmar Bartsch und genießt unter Umständen Mengenrabatt – eine ausnähmliche Sparmaßnahme dieser Regierung, die nur dann keine Mühen scheut, wenn´s darum geht, der „Köterrasse“ einen Maulkorb zu verpassen, sobald sie zu kläffen beginnt. Und so bläst der Fraktionsvorsitzende von Die Linke ebenfalls zum Halali – mit nahezu identisch schrillem Ton: „Die AFD und andere Rechtsextremisten wollen (…) die Mitte Berlins erobern. (…) Das werden wir nicht zulassen. (…) Ihre rechtspopulistische Hetze hat in dieser Stadt nichts zu suchen.“

Es hat schon ein bizarres Geschmäckle, wenn Politiker indirekt zu Gewalttaten aufrufen, indem sie die der Antifa zu goutieren scheinen. Distanziert von Lügen wie nachfolgenden haben sie sich nicht: „(…) Für uns als Teil der radikalen Linken ist (…) es mehr als geboten, den AfD-Aufmarsch mit allen notwendigen Mitteln zu sabotieren. (…) Die in weiten Teilen rassistische, völkisch-nationalistische, antifeministische und homofeindliche Agenda der AfD zielt auf Ausgrenzung. (Admin: Sie meint eigentlich den Islam, denke ich…!)

