+++ Breaking FAKE NEWS bei N-TV +++ Die AFD verteilt 50€ an Demoteilnehmer am 27.5.2018 in Berlin +++ Zehntausende SAntifa Gegendemonstranten erwartet!!! +++

Die Demo der AfD in Berlin steht unter dem Motto „Zukunft Deutschland“. Zur Stoßrichtung der AfD-Kundgebung sagte Partei-Vize Georg Pazderski, Deutschland sei aufgrund von Haftungsrisiken in der Euro-Zone gar nicht so reich wie von manchen behauptet. Eine Forderung der Demonstranten sei: „Die Grenzen müssen endlich zugemacht und überwacht werden.“ Zu möglichen Zusammenstößen mit Gegendemonstranten sagte Pazderski, er habe volles Vertrauen in die Berliner Polizei. Diese sei „demonstrationserprobt“…!

(Admin: Leider vergisst er, dass die Gegendemos größtenteils von der ReGIERung alimentiert und organisiert werden…für wen die Polilei dann im Endeffekt arbeitet, ist wohl jedem klar, der noch bis 3 zählen kann…)!

Bislang sind 13 Gegenveranstaltungen angemeldet. Die Organisatoren des Anti-AfD-Protests rechnen mit deutlich mehr Teilnehmern, als bei der Demonstration „Zukunft Deutschland“ der AfD erwartet werden. Eine Sprecherin der Gegendemonstranten sagte: „Unser Ziel ist es, so viele Menschen auf die Straße zu bekommen, dass für die AfD kein Durchkommen ist. Sie erwarte bei den vier Haupt-Demonstrationen deutlich mehr als 10.000 Menschen. Allein die Vertreter der Berliner Clubs, die eine Demonstration unter dem Motto „AfDwegbassen“ angekündigt haben, erwarten 14.000 Teilnehmer. Derweil korrigierte die AfD die erwartete Teilnehmerzahl nach unten: Statt mit wie angekündigt 10.000 Menschen rechnet der AfD-Bundesvorstand nun mit 2500 bis 5000 Demonstranten…:

>>> Admin: Liebe AFD-Wähler…solange ihr glaubt, es reicht ein Kreuzchen auf dem Wahlzettel zu machen, um im von der BRiD reGIERten Deutschland irgend etwas zu verändern, solange wird NICHTS passieren! Ihr müsst am Sonntag in Berlin auf die Straße…bei 6 Millionen Wählern muss doch mal wenigstens 1% davon in der Lage sein, auf die Straßen zu gehen und etwas für seine Heimat und sein Volk zu tun…oder wollt ihr den Deutschlandhassern ohne jegliche Gegenwehr das Feld überlassen? Wenn ja, dann bleibt einfach auf dem Sofa sitzen oder poliert eure Gartenzwerge…! <<<

