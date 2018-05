Liebe Mitstreiter, nun ist es soweit…ich habe fertig! Nach meinem heutigen Ausguck auf YouTaub und in meinem Nachrichtenfeed bei WordPress habe ich endgültig beschlossen, um meiner Gesundheit Willen etwas mehr Abstand zu nehmen von der ganzen SCHEISSE, die uns derzeit umgibt! Meiner Meinung nach wird bereits WordPress selbst zensiert…es reicht mir jetzt!

Liebe Freunde, Leser und Mitstreiter!

Und Tschüss beim Sanktionscenter – Der Satireblog zum menschenverachtenden und grundgesetzwidrigen Umgang der J(M)obcenter mit in Not geratenen Menschen! Leute fangt endlich an euch zu wehren gegen den ganzen rot-olivgrünen, linksradikalen Dreck, der zur Zeit über das „Biodeutsche Volk“ ausgegossen wird! Ca. 12.000 Menschen bei AfD „Groß“demonstration in Berlin – Gerade mal 0,2% aller AFD-Wähler haben es nach Berlin geschafft…? Die Linksradikalen lachen euch ja schon aus, der Hooton-Plan ist doch schon längst durch, Freunde…bleibt einfach weiter auf den Sofas sitzen und guckt weiter schön brav Formel 1 (Fußball WM ist ja auch bald :0), trinkt noch ein paar Bierchen, Muddin Merkel wird’s schon richten…DIE SCHAFFT ES – EUCH GARANTIERT AB!

So langsam wird es wieder richtig gruselig im von der BRiD reGIERten Deutschland…! Die überhand nehmende Staatszensur durch das Netzwerkzersetzungsgesetz des Maasmännchens von wirklich ALLEN Medien, das neue PAG Polizeiaufgabengesetz in Bayern mit Festsetzungsquote in U-Haft sogenannter „Gefährder“ bis zum Lebensende (mal sehen, ob Chemtrailbeobachter und Demoredner schon dazu gehören), man steckt 79-jährige (Honigmann Ernie) und 89-jährige (Oma Haverbeck) WEGEN IHRER FREIEN MEINUNG NACH ART. 5 GG IN DEN KNAST, während Diebe, Vergewaltiger und gedungene Mörder und Totschläger aus aller Herren Länder frei herumlaufen…DAS IST NICHT MEHR MEIN DEUTSCHLAND!!!

Meiner Meinung hat das uralte germanische VOLK der Deutschen etwas Besseres verdient, als vom Rest der Welt für zugegeben ziemlich beschissene und schief gelaufene 12 Jahre (1933-1945) unter der FÜHRUNG EINES ÖSTERREICHERS nun bis ans Ende aller Tage verdammt zu werden und entsprechende Billiardenzahlungen in alle Welt zu verpulvern…! Die Welt hat den Deutschen vieles mehr zu verdanken, als dass sie nun ewig auf den 2. Weltkrieg reduziert werden…! Wo wären die USA ohne deutsche Wissenschaftler und die gestohlene Technik und Patente, wo wäre USrael ohne die deutschen Zahlungen und Waffenlieferungen, wo wäre die EU heute ohne Deutschlands Billiarden, die hier im eigenen Land im Straßenbau, bei Schulsanierungen, einer angemessenen, menschenwürdigen Rente oder auch nur eines Mindestlohnes, der später auch eine Rente über dem Existenzminimum garantieren würde, fehlen…? Vom Genozid an den Ureinwohnern Amerikas (Indianer genannt), den ständigen Kriegen wegen dem Petro-Dollar (Wer ihn abschaffen will, ist so gut wie tot -Saddam, Ghaddafi und jetzt wohl Assad!) und den jetzigen Massakern an den Palästinensern (Kinder werden durch Kopfschüsse getötet?) will ich gar nicht erst anfangen, da kommt’s mir hoch!

Der Zug ist abgefahren, die Umvolkung der „Biodeutschen“ wird unter Rot-Olivgrüner Leitung seinen durch Soros finanzierten Lauf nehmen und der Michel wird erst (wenn überhaupt) aus seinem jahrzehntelang währenden Wachkoma erwachen, wenn er das Messer von einem „Kulturbereicherer-Goldstück“ am Hals hat oder seine Blödfohn-Flatrate plötzlich abgeschaltet wird…! Manchmal beneide ich wirklich die Millionen degenerierten Blödiane, die auf ihr Handy starrend durch Deutschland und ganz Europa laufen und von all dieser ganzen SCHEI$$E, die uns momentan allumfassend umgibt, gar nichts mitbekommen oder überhaupt mitbekommen wollen und ich kann jeder empfindlichen Natur oder gar Menschen, die noch echte Empathie mit der Schöpfung empfinden nur DRINGEND abraten, sich mit diesem ganzen SCHEI$$DRECK zu befassen, denn es tun sich wirklich so tiefe Abgründe auf, die man eigentlich nicht für möglich hält…und ich bin ein ziemlich hartgesottener, waschechter Realist, der in den 1970ern im „Hell’s Kitchen“ von Berlin aufgewachsen ist! Nach etwas über 1,5 Jahren Recherche habe ich vielleicht gerade einmal 5% des ganzen satanischen Drecks entdeckt, den gewisse DeepState-Wirtschaftsmarionetten, deren gut geschmierte Politkomparsen und andere Geheimzirkel mit uns vorhaben und/oder gerade ausführen…!

Wer heutzutage Chemtrails, Glyphosatvergiftung, Pharma-Mafia oder auch die DEEPSTATE Pläne für Hirngespinste irgendwelcher Aluhut-Träger hält, ist für mich ein grenzdebiler VOLLIDIOT oder ein als Forentroll bezahltes AR$CHLOCH wie die Dummbratzen vom Sonnenstaatsland, Amadeu-Antonio-Kahane-Stiftung oder auch die Correctiv-Blogwarte, die jetzt Google, Facebook, Twitter und YouTaub zensieren und mit dümmlichen Kommentaren zutrollen…! Vater, Mutter, Kind, Biobauer und AFD-Wähler sowieso…aus Sicht der hirnmanipulierten rotolivgrünen NORMOPATHEN-Masse alles Nazis! Ein heiliges Versprechen: Am Tag X werden wir bei euch auf der Matte stehen…!!!

Hier noch eine ältere Nachricht vom Deutschen Mädchen, mit der ich mich identifizieren und die ich auch voll unterschreiben kann:

Bitte verzeiht mir, wenn ich mich für einen kurzen Moment vergesse, doch ich würde gerne folgende Botschaft an alle Antifaschisten, Gutmenschen und linksliberalen Clintonanhängerinnen richten. Ich möchte damit stellvertretend für alle wahren Opfer weltweit sprechen. Für unsere Vorfahren, die Palästinenser, die Araber, die immer noch tapfer in ihren Ländern sitzen und für alle, die unter der grausamsten Hand der Menschheitsgeschichte ums Leben gekommen, verspottet, dämonisiert, vergessen und zum Sündenbock gemacht wurden:

Wer wärt ihr denn ohne uns? Wer wärt ihr ohne die, die den Mut haben, die Wahrheit zu sagen und tatsächlich gegen Unrecht zu kämpfen? Wer wärt ihr schon, wenn es neben euch nicht die gäbe, die sich mit den WIRKLICHEN Problemen befassen? Wer wärt ihr, wenn es nicht die Menschen gäbe, die unentwegt und unerschrocken mit den Mächten kämpfen würden, die in euch nichts weiter als Sklaven sehen?

Ihr lebt in eurem Hamsterrad, bestehend aus Arbeit, Steuern, Zinsen, dem alltäglichen Fernsehprogramm und der Frage, ob ihr euch begraben oder einäschern lassen sollt! So lange ihr euren Reichtum habt, euer iPhone, euren Computer und eure stumpfsinnige Lebenshaltung, so lange interessiert euch der Rest nicht!

Ihr fragt nicht einmal danach, woher eure Privilegien kommen, wer euch euren Reichtum ermöglicht hat und was der wahre Sinn des Lebens ist! Ihr interessiert euch nicht für diejenigen, die Tag für Tag oder vielleicht sogar für immer, IHRE Freiheit geopfert haben, um euch die eure zu ermöglichen. Ihr weint nicht um die, die für euch gestorben sind. In Schande und in Qualen, damit IHR LEBEN KÖNNT!

Ihr ehrt nicht die, die wirklich dazu beigetragen haben, dass ihr in eurem Wohlstand schwelgen könnt. Im Gegenteil, ihr verschmäht sie und fragt dabei noch nicht einmal nach ihren wahren Geschichten! Ihr glaubt alles, was ihr hört, plappert alles nach, was man euch erzählt hat und seht nur das, was euch der Feind gezeigt hat!

Ihr haltet euch für gerecht, mutig und lebendig. Dabei seid ihr im Herzen nur ungerecht, feige und tot! Ihr schiebt die Schuld für das Leid jedem zu, wirklich ausnahmslos jedem. Nur nicht dem, der sie WIRKLICH trägt! Und damit schafft ihr es tatsächlich, euch noch schuldiger zu machen, als die Schuldigen selbst!

Denn in Wahrheit wird diese Welt nicht gebrochen durch die, die sie knechten. Sondern durch die, die taten- und teilnahmslos dabei zusehen, die nicht hinterfragen und dem Mörder noch die Füße küssen, die die eigenen Kämpfer und Beschützer verspotten und entehren und die, die es einfach nicht fertig bringen, über sich selbst und ihren kläglichen Horizont hinaus zu wachsen!

Ihr mögt von eurer Schuld nichts wissen, doch eines Tages werdet ihr sie sühnen müssen! Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche! Denn ob ihr es glaubt oder nicht, alles Wissen, welches nötig ist, ist vorhanden und es ist lediglich eurer Feigheit und eurem Desinteresse geschuldet, dass ihr davon keine Kenntnis habt! Dafür werdet ihr eines Tages bezahlen, dafür werdet ihr zur Verantwortung gezogen werden und dann werdet ihr endgültig verstehen, was Schuld wirklich ist!

Wenn der letzte Erzengel abgeflogen ist und ihr wirklich auf euch selbst gestellt seid, dann erst werdet ihr begreifen, in was für einer furchtbaren Situation ihr euch befindet. Wenn der letzte Meister schweigt, dann wird euch die Stille lehren, was eure Wortlosigkeit zur Folge hat. Und wenn der letzte Ritter sein Schwert niedergelegt hat, dann werdet ihr erkennen, wozu euch euer geistiger Pazifismus geführt hat!

Ihr denkt, ihr seid Götter, die Narren schützen. Dabei seid ihr Narren, die von Göttern beschützt werden! Göttern, die ihr nicht kennt, die ihr nicht seht und die ihr nicht verehrt!

Stattdessen fallt ihr auf die Knie vor Götzen, die euch mit eurer eigenen Menschlichkeit betrügen! Die euch in Kriege führen, mit eurer eigenen Liebe als Pfand! Und anschließend ist eure Verwunderung groß! Ja, sie ist so groß. Eure Verwunderung darüber, warum ihr damit nicht den Frieden schafft!

Ihr haltet euch für Krieger Gottes, doch in Wahrheit seid ihr nur Knechte des Teufels!

Original HIER

http://trutzgauer-bote.info/2017/02/02/eine-botschaft-vom-deutschen-maedchen-an-alle-antifaschisten–gutmenschen/







Alice Weidel Rede im Bundestag 16.5.2018: „Deutschland wird von Idioten regiert“…wo sie Recht hat, hat sie Recht!





AfD-Fraktionschefin Alice Weidel hat mit einer ausländerfeindlichen Rede (Stimmt so nicht, es geht um Moslems!) Tumulte im Bundestag ausgelöst. In der Generaldebatte warf die Oppositionsführerin der Bundesregierung vor, mit einer ihrer Ansicht nach ungezügelten Einwanderung vor allem von Muslimen den Wohlstand zu gefährden. „Burkas, Kopftuchmädchen, alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern.“ (Stimmt auffallend!)





Weidel erklärte weiter, Deutschland sei ein „Einwanderungsland für Unqualifizierte und ein Auswanderungsland für Hochqualifizierte“. Den Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Anton Hofreiter, fragte sie, wer die Pensionen zahle: „Ihre eingewanderten Goldstücke etwa? Das meinen Sie doch nicht im Ernst.“ (Wozu sitzt der Vogel überhaupt dort?)





Vertreter aller anderen Bundestagsparteien reagierten mit lauten Zwischenrufen und buhten Weidel aus. Die schloss ihre Rede mit einem Zitat des tschechischen Präsidenten Milos Zeman: „Falls Sie in einem Land leben, in dem Sie für das Fischen ohne Anglerschein bestraft werden, jedoch nicht für den illegalen Grenzübertritt ohne gültigen Reisepass, dann haben Sie das volle Recht zu sagen, dieses Land wird von Idioten regiert.“ (Unterschrieben!)













Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble rügte Weidel: „Sie haben unter anderem die Formulierung Kopftuchmädchen und sonstige Taugenichtse gebraucht. Damit diskriminieren Sie alle Frauen, die ein Kopftuch tragen. Dafür rufe ich Sie zur Ordnung.“ (Gääähn):

https://www.n-tv.de/politik/Weidel-empoert-mit-auslaenderfeindlicher-Rede-article20436647.html

Hier eine kleine Bilderserie zum Familiennachzug…viel Spaß mit den neuen Kulturbereicherern und Goldstücken: