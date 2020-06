Skandal: Maskenpflicht nicht für Politikmarionetten…!!!

Langsam werden die Fakten klarer:

https://www.gegen-hartz.de/news/spanien-liess-aeltere-corona-patienten-einfach-sterben

Ein Impfstoff für einen Grippevirus, der sich ständig verändert… LÄCHERLICH !!! Das ist nur wieder Geld für das Pharmakartell.com …!!!

>>> !!! #WirGehenRaus !!! <<<



1. Weil wir uns von einer Bande von der Bill Gates Stiftung gesponserten Politdarsteller und Quotenvirologen nicht zwangsinternieren und schon gar nicht unsere Grundrechte nehmen lassen !!!

2. Weil unser Körper GERADE JETZT die Sonne zur Bildung von Vitamin D benötigt und damit unser Immunsystem stärkt !!!

3. Zusätzlich nehmen wir täglich 1-2 Gramm Ascorbinsäure (reines Vitamin C E300, 1 Kilo: 12,80€) plus 1 Gramm Natron in Wasser aufgelöst ein! Und vor allem lassen wir uns NICHT IMPFEN, sollte jetzt irgendwann ein mit der DNA menschlicher FÖTEN und mit zahlreichen Giften angereicherter Impfstoff aus dem Zauberhut des Rockefeller-Gates Pharmakartell.com gezogen werden, welcher die Menschen erst mal so richtig krank macht oder sogar tötet, siehe die kürzliche Meningokokken-Impfung in Norditalien – DARUM starben dort die alten Menschen in Massen und nicht an einem normalen Corona-Grippevirus, der schon seit Jahrzehnten bekannt ist…LASST EUCH DOCH NICHT SO VERARSCHEN !!!