‼️ Mutiger Facharzt für Anatomie, Psychiatrie und Psychotherapie a.D. Dipl. med. Wilfried Meißner: Betrifft Lauterbach und ein mögliches Verfahren nach PsychKG! ‼️

Betrifft Lauterbach und ein mögliches Verfahren nach PsychKG. Seine Mail vom 13. Januar 2022 dazu darf ich veröffentlichen:

An: 53 Poststelle Gesundheitsamt <53PoststelleGesundheitsamt@STADT-KOELN.DE>

Cc: 53-Sozialpsychiatrischer Dienst-Innenstadt <53-SozialpsychiatrischerDienst-Innenstadt@STADT-KOELN.DE>; 53-Sozialpsychiatrischer Dienst-Ehrenfeld <SozialpsychiatrischerDienst-Ehrenfeld@STADT-KOELN.DE>; Anna-Maria.Eis-Huebinger@ukbonn.de; Sandra.Bell@ukbonn.de; virologie@ukbonn.de

Betreff: Gesundheitsamt Köln wegen PsychKG (Karl Lauterbach)



Herrn

Dr. med. Johannes Nießen

Amtsleiter Gesundheitsamt

Sozialpsychiatrischer Dienst

Laurenzplatz 1-3

50667 Köln

Telefon 0221 / 221-33500

Telefax 0221 / 221-26500

https://www.stadt-koeln.de/service/adressen/00112/index.html

Betr.: PsychKG bzgl. Verhaltensauffälligkeien / Gefährdung der öffentliche Ordnung und Sicherheit Prof. Karl Lauterbach



Sehr geehrter Herr Dr. Nießen,

hiermit bitte ich um Auskunft zu der Frage, ob Ihr SPDi zuständig wäre für den Herrn Prof. Dr. Karl Lauterbach. Es kursieren jede Menge Informationen über sein auffälliges Verhalten (videodokumentierte Beobachtungen von Szenen/ Gesprächen).

Die Schamlosigkeit trotz vieler Irrtümer/ leichtfertiger Prognosen und/ oder Lügen sticht hervor, dazu enorme Anstrengungen, in das Leben anderer eingreifen, die so zu Untermenschen seiner Phantasien und Aktivitäten herabgewürdigt werden sollen.

Ich kann mir nicht vorstellen, daß dies Ihrer Aufmerksamkeit entgangen ist. Doch stelle ich mir vor, daß Sie Hemmungen haben könnten, selber aktiv zu werden.

Ich würde meine Sicht der Dinge deshalb gern genauer schriftlich darstellen, nachdem mir Tatsachenmaterial vorliegt.

Vorerst gebe ich Ihnen unten Einblick in meine Mail an Prof. Streeck(1).

Prof. Lauterbach ist nicht der einzige Verhaltensauffällige.

Die Herrschenden haben im Schulterschluß mit den meisten Medien die ethischen Standards über Bord geworfen bzw. pervertiert, zerstören die Ordnung, induzieren Massenwahn. Das ist offenkundig.

Prof. Lauterbach gefährdet nun aber im Ministeramt die öffentliche Ordnung und Sicherheit und sollte unbedingt zeitnah sorgfältig psychiatrisch untersucht werden, um das Vorliegen einer psychiatrischen Erkrankung bzw. Charakterpathologie und das Ausmaß der Risiken auszuschließen, die ich für enorm halte.

Ich schlage vor, daß Sie -bei Zuständigkeit- das PsychKG Ihres Landes auf ihn anwenden und dem Kollegen -zur Vertrauensbildung- eine vollständige audiovisuelle Dokumentation des Untersuchungsgespräches anbieten mit der Möglichkeit, den Datensatz mit nach Hause zu nehmen (MEIßNER 2004, 2).



Ich bitte um kurzfristige Äußerung, ob Sie örtlich zuständig und schon aktiv geworden sind.

Mit freundlichen Grüßen



Dipl. med. Wilfried Meißner

Facharzt für Anatomie, Psychiatrie und Psychotherapie a.D.

Anti-Korruption . Reformation 2014 e.V.

-1. Vorsitzender-

Zum Eckardtsanger 21

07318 Saalfeld

Tel.: 03671 528932 / 0170 1143471

Facebook

1) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1799316636926330&id=100005440339207

2) http://www.lets-goerg.de/dokumente/HausnerKommentar_Videographie_Forensik.pdf



Und hier noch Erläuterungen zum PsychKG: https://flexikon.doccheck.com/de/Unterbringung_nach_PsychKG