Qui bono – Das Massaker von Butscha Bucha -Wem nützt es?

Vorbemerkung: Die Berichterstattung in den westlichen Medien über den Krieg in der Ukraine ist derart propagandistisch einseitig für die Ukraine und voller Hass und Häme gegen Rußland, daß wir für eine Klar- und Richtigstellung für nötig halten.

Ukraine: Was das Massaker von Bucha über die globalisierte Kaste aussagt…!

In der Ukraine haben die Bilder von Leichen auf den Straßen von Bucha die internationale Öffentlichkeit in Brand gesetzt. Sobald sie in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden, forderten zahlreiche Mitglieder der globalisierten Kaste das Äußerste, um Wladimir Putin nach diesem “Kriegsverbrechen” oder sogar “Völkermord” (um die am häufigsten verwendeten Ausdrücke zu verwenden) zu bestrafen. Das ist eine blitzschnelle Reaktion, die einige Fragen über die Fähigkeit der Kaste aufwirft, über das aktuelle Geschehen nachzudenken.

Verstörende Bilder aus der Ukraine

Wir werden auf die Umstände, die zu diesen Bildern führten, noch näher eingehen. Zunächst muß jedoch hinzugefügt werden, daß es den ukrainischen Darstellungen nicht an ausufernden Details mangelt, die einen etwas verwirrt über das Geschehene zurücklassen.

Daß beim Anblick dieser ungeheuerlichen Bilder Empörung aufkommt, ist absolut notwendig und legitim. Daß die persönliche Verantwortung Wladimir Putins in dieser Angelegenheit noch am selben Tag, an dem die Bilder ausgestrahlt wurden, von den westlichen Stichwortgebern festgelegt wird, ist schon etwas seltsamer, während die eifrigsten Verfechter der ukrainischen Sache vor allem die Verantwortung der “Wilden” und des Multikulturalismus sehen.

Vor allem wirft die Analyse der offiziellen ukrainischen Erzählungen trotzdem viele Fragen auf. Laut dem Bürgermeister von Bucha waren die russischen Truppen am Abend des 31. März abgezogen. Zwischen dem 31. März und dem 3. April habe niemand einen Völkermord auf den Straßen der Stadt gesehen.

Der gesunde Menschenverstand, der sich hier geradezu aufdrängt, besteht also darin, auf genaue Überprüfungen des Ablaufs der Ereignisse zu warten.

Der russophobe Wirbel der Kaste

Offensichtlich ist der gesunde Menschenverstand in der Kaste nicht die am meisten verbreitete Sache der Welt, da sie uns ohne jede Spur von kritischem Denken dazu auffordert, die russische Armee, ihren ›Multikulturalismus‹ und Wladimir Putin für das Massaker von Bucha verantwortlich zu machen.

Wir sollten uns daran erinnern, daß dieselbe Kaste keinerlei Anzeichen von Mitgefühl oder Verlegenheit zeigte, als sie Bilder von russischen Gefangenen sah, die von ukrainischen Soldaten gefoltert wurden. Jetzt, da Bilder von Gräueltaten an ukrainischen Zivilisten sehr passend die Bilder von Gräueltaten ukrainischer Soldaten ersetzen, werden wir hingegen von den Großinquisitoren des Denkens heimgesucht, die überprüfen wollen, ob wir uns auch angemessen empören.

Daß es “Lager“, “Fraktionen” und “Klüngel” gibt, stört uns nicht. Was uns stört, ist, daß die Kaste von uns eine sofortige Russophobie ohne kritische Distanz verlangt, selbst angesichts einer Operation, die legitime Fragen nach ihrer Wahrhaftigkeit aufwirft.

Als ob es nicht nur ein Meinungsdelikt, sondern auch ein Empörungsdelikt gäbe.

Herrschaft der Vernunft gegen die Tyrannei der Emotion

Was wir heute unbestritten wissen, ist, daß die ukrainischen Medien Bilder von Gräueltaten an Zivilisten in Bucha verbreiten. Aller Wahrscheinlichkeit nach wurden diese Gräueltaten begangen, nachdem die russischen Truppen in Uniform abgezogen waren. Dies schließt zwar nicht aus, daß sie von als Zivilisten verkleideten russischen Militärs begangen wurden, aber es besteht Unklarheit über den Tathergang.

Darüber hinaus stammen die Bilder aus verschiedenen Quellen alle aus der Ukraine, und kein unabhängiger Journalist war bei den Dreharbeiten oder den Ereignissen anwesend.

Natürlich kann man der Tyrannei der Emotionen nachgeben, so wie sich das westliche Bewußtsein jahrzehntelang über das Massaker an polnischen Offizieren in Katyn im Jahr 1940 empörte. Jahrzehntelang wurde dieses Massaker den deutschen Truppen zugeschrieben…und die Geschichte hat gezeigt, dass es der russischen Armee zuzuschreiben war.

Manchmal hat die Herrschaft der Vernunft gegenüber der Tyrannei der Emotionen auch ihr Gutes. Sie erlaubt, mit ein wenig kritischer Distanz historische Fehler zu vermeiden…! 樂廊



Als Anhang ein gewiss kontrovers zu diskutierender Kommentar zum Ukraine-Krieg von Pierre Krebs:

Diese Lüge ist nicht mit „weißem Faden “ genäht – wie man in französisch sagt, sondern mit „weißer Kordel…!“ !

Es genügt, an die elementarste Vernunft zu appellieren.

1. Die Russen sind nicht aus dieser Region geflohen, sie haben sich aus ihr zurückgezogen, weil sie für sie nicht mehr von Interesse war. Die Ukrainer bemerkten dies nicht einmal und bombardierten die Kleinstadt Butcha noch mehrere Tage lang, wobei sie zivile Opfer, z. B. auf den Straßen, forderten. Die fraglichen Leichen stammen vom 1. April nach dem Abzug der russischen Armee am 30. März (angeblich 217 und nicht mehr als 400).

2. Es gibt verschiedene Gruppen von Leichen, solche, die bei Bombenangriffen getötet wurden, und solche, die in Kellern hingerichtet wurden. Aber nicht von den Russen, sondern von den Ukrainern, nachdem die Russen weg waren, russophile Ukrainer, die eine weiße Armbinde trugen und von denen einige auch eine signifikante Wunde tragen, nämlich die des Beinschusses. (Die russischen Gefangenen, siehe das von den Ukrainern selbst gedrehte Video…!).

3. QUI BONO? Wem nützt es?

a) Welches absurde Interesse hätten die Russen daran gehabt, Zivilisten zu liquidieren, von denen sie genau gewusst hätten, dass man ihre Leichen finden würde… mit den bekannten medialen Folgen…?!

b) Das Massaker von Katyn hatte neben dem Schrecken zumindest einen praktischen Nutzen für die Sowjets: Sie wollten sich einer gefährlichen militärischen Elite entledigen.

c) In solchen Situationen ist es nicht der Gewinner, der diese Gräueltaten begeht (er hat sie nicht einmal nötig), sondern der Verlierer (entweder aus primärer Rache oder, wie in diesem Fall, aus strategischen Gründen : Da die Auslösung des Weltkriegs mit der NATO noch nicht gelungen ist, müssen jetzt Schockbilder herangezogen werden, die vom gesamten westlichen Medienapparat vor intellektuell gelähmten Massen verbreitet werden (es gibt heute noch Menschen, die mit Masken in den Supermarkt gehen, und zwar viele …obwohl das ab heute nicht mehr vorgeschrieben ist!).

Die Russen können nun tun, was sie wollen, um diese Bilder in den Köpfen der Massen auszulöschen, es wird ihnen nur sehr schwer gelingen. Zumal sie in diesem Informationskrieg völlig verlieren, da sie zu naiv und zu ehrlich sind. Die Zahlen des Kriegsministeriums über Verluste usw. sind im Großen und Ganzen sehr objektiv. Die westlichen Medien hingegen sind seit Jahrzehnten auf die unwahrscheinlichsten Lügen trainiert. Ja, in diesem Bereich sind sie unbestreitbar die einzigen großen Meister.

Aber vergessen wir nicht: Wenn wir von Massen sprechen, dann sind es die Massen der (größtenteils geistig komplett degenerierten) Weißen. Die berühmte Weltgemeinschaft gibt es nicht mehr. Russland, China, Indien, Brasilien, sogar kleine südamerikanische Länder (Venezuela) … und Afrika gehören nicht mehr dazu und stehen derzeit in unterschiedlichem Maße auf der Seite Russlands in seinem Krieg gegen den Westen. So paradox es auch klingen mag, Russland (mit einigen kleinen Verbündeten in Europa) hat sich ALLEINE gegen den Rest der weißen Welt gestellt! Westeuropa, USA, Kanada, Australien, Neuseeland usw. . Es war die Politik des Westens, die sie dazu zwang, sich Verbündete unter den farbigen Völkern zu suchen, wenn sie überleben wollte.

Die russische Armee bereitet sich nun auf die entscheidende Schlacht vor, die Schlacht um den Donbass, die reiche Industrieregion (Mariupol ist das größte Stahlwerk Europas). Die Ukrainer stellen immerhin noch etwa 100.000 Soldaten auf, die von den Vasallen der USA sehr gut ausgebildet, entsprechend bewaffnet und fast ein halbes Jahrhundert lang von der westlichen Propaganda „formatiert“ wurden. Sie werden versuchen (ca. 40.000 aus dem Westen), sich denjenigen anzuschließen, die derzeit im Osten (ca. 60.000) in die Zange genommen werden. Aber die schweren militärischen Mittel sind praktisch zerstört, ebenso wie die Kommunikation (aber das übernimmt die NATO) und die Flughäfen, die Marine existiert nicht mehr und die wenigen Treibstofflager, die sie noch haben, werden regelmäßig von der Luftwaffe zerstört. Andererseits wird sich die Armee endlich um die Westgrenze kümmern, um nach und nach alles zu eliminieren, was der Westen ihnen lieferte.

Das Ziel ist nun die Wiederherstellung der „NovoRossija“, diesmal jedoch vom Norden der Ukraine bis in den Süden (Odessa), sozusagen entlang des östlichen Dnepr. Was von der Westukraine übrig bleiben wird, ist ein unbeeinflussbarer Krupp ohne jegliches Interesse (die Oligarchen sind dabei, sie aufzugeben!).