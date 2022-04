Ich glaube ich weiss jetzt, warum Habeck wirklich in Quatar war und ganz artig den Knicks gemacht hat…! Chemtrailsuppe…scheinbar wollen SIE es heute auch noch dem LETZTEN DEPPEN ZEIGEN?!! Der Himmel wäre HEUTE laut Windy-App wolkenlos…wenn es diese degenerierten Politkomparsen und ihre Sprühflüge nicht gäbe!

‼️ Coronatrails – Wusste das Merkel die ganze Zeit Bescheid…? ‼️‼️

Kurz nach ihrem Besuch in Wuhan, dem Ort des Ausbruchs des Corona Virus, nickt Merkel den flächendeckenden Einsatz der Chemtrailflieger zur Verbreitung des Coronavirus über ganz Deutschland und seine Nachbarländer ab…?!!

Das Rockefeller Pharma Kartell – Ein hochprofitables und zutiefst menschenverachtendes System erwirtschaftet jährlich Billiardenprofite auf den Knochenbergen der Menschheit!

#ICHLASSEMICHNICHTIMPFEN

Sehr guter u. ausführlicher Beitrag auf Facebook mit interessanten Kommentaren zum Thema Wettermanipulationen u. Politik:

Ja, heute ganz schlimm.

Die nächsten Tage melden sie „Saharastaub“ 

Sylvana Göhler …wie passend und die glauben alles. Dass es überhaupt noch Sand in der Sahara gibt

Carola Hiller, ich kann mich nicht erinnern, dass es früher laufend Saharastaub bei uns gab. Und jetzt sagen die in den Medien 12x im Jahr ist normal. 樂

http://www.chemtrailplanet.com/Patents.htm

Spinnweben am Himmel weisen auf den Beginn der „Zeiten der Reinigung“ gem. Hopi – und wieder folgt der „Sahara-Staub“

Bei uns auch komplett im Saarland 郎郎郎

Genau ab 16 Uhr 11.April 22 ging’s nach blauem freien Himmel in Oberfranken ( dünn besiedelt über dem Fichtelgebirge auf 600 m Höhe ) wieder los.

Die UV- Licht reduzierenden geflogenen Streifen ( keine Contrails, also Kondenstreifen, Wasserdampf löst sich in spätestens 1 bis 2 Min. hinter allen Fliegern wieder in Nichts auf, Himmel wäre dann klar und blau )

sondern Wolkenfladen, Nebelschwaden bildende Schleier.

Zudem in einer Formation, die regionalen Fluglinien nicht entspricht.

Da alle Behörden/ Regierung/ Entscheider auch Experten und sogenannte ( mundtot gemachte ) Organe, die Mainstreamoresse das global und EU weit dementieren oder auf Atmosphärischen Wetterbedingungen zurückführen selbst sämtliche Piloten, die das täglich seit 22 Jahren über der BRD bestreiten aber sehenden Auges direkt aus ihren Cockpits mitverfolgen können inklusive dem jeweiligen Militär jedes Landes, ist dieses Geoingeneering/ Wettermanipulationsprogramm wohl soweit oben in der Befehlspyramide angesiedelt, das jeder dort die Strippenzieher samt der dazugehörigen Agenda zu finden sind.

Derweil es am Boden bis vor kurzem noch 2/3/4 stellige Knölkchen hagelte, fürs verweigern von Mundschutz Atemasken oder anderen Infektionsregeln.

Wo wir bei der Ausgangsfrage stehen, wer autorisiert das täglich und wer finanziert das alles und mit welchem Ziel.

Die Antworten und Videos dazu samt Fallout ( Wasser/ Regen- Überprüfungen mittels Gas-Massenspektrometer ) werden im Zuge der Zensur ( Faktenchecker) dazu, deren Ergebnissen ( über 15 toxische/ Schwermetall-Isotope samt radioaktivem Strontium mit der Hauptbestandsmischung aus Aluminium-Nano-Feinstaub/Barium/Strontium samt gelegentlichen Vierenstämmen, denen die 40 Grad Minus über 10 000 m Flughöhe nichts ausmachen, da sie wie Moderna oder Biontek Impfstoffe mit bis zu 70 oder 80 Grad Minus gekühlt werden müssen ( 2020 erste Impfcharchen

gegen die Pandemie/ Kühlung) regelmässig auf FB und sozialen Medien gelöscht.

Karl-heinz Schindel so ist es. „Die Menschen haben Augen, aber sehen es nicht“. Aber es wird alles offenbart werden.

Bei uns ist es einfach noch nicht TOT genug! 廊

(Video aus den USA, wo ein Bewohner auf einem Hügel steht u. einem Journalisten erklärt, wie sich der Himmel u. das Wetter dazu in den letzten Jahren negativ verändert hat! Ich kenne dieses Video, leider ohne Link dazu, da es privat abgespeichert wurde, bei YouTube u. auf Facebook werden immer wieder Videos zum Thema „Wettermanipulation“ gelöscht!)

Der Saharastaub ist auch nicht normal. ☠️

