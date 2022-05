So kannst du Reptiloiden, Archonten und andere Entitäten erkennen…!

Unbekannte Welt

Durch die starke Gehirnwäsche, der wir mit Fernseh- und anderen Unterhaltungssystemen ausgesetzt sind, durch niederfrequente Wellen, die uns über Antennen und Mobiltelefone überschwemmen, durch das Versprühen von giftigen Substanzen durch Chemtrails auf unsere Nahrungmittel und die Zusetzung von Fluoriden im Trinkwasser wird die Menschheit in einem Zustand der Massenhypnose gehalten.

Sie sind darauf fokussiert, die Zirbeldrüse zu zerstören, den Verstand zu blockieren, und die Seele jedes einzelnen Menschen auf diesem Planeten herauszureißen.

https://www.youtube.com/watch?v=XHfNpKkcvUw

https://t.me/BewusstseinTv

Thema Chemtrails:

類 Grossangriff – Seit Montag wird ganz BUNDLAND GERMONEY mal wieder mit „KONDENSSTREIFEN“ beglückt…! Was hier in BUNDland seit Montag 16.5.22 wieder vom Himmel gesprüht wird, ist nicht mehr zu fassen…! Was soll eigentlich das Geschwafel der olivgrünen Dummbratzen im Mainstream – ES GIBT KEINEN GASDEAL MIT KATAR…PUNKT! 郎

Warum Bückling Habeck dort war, sieht man JEDEN TAG am Himmel > Sonnenschutz alá Bill Gates durch GEO-ENGENEERING mit CHEMTRAILS und HAARP mit Hilfe von QUATAR AIRWAYS…! 

Oft von und nach Doha aus Liege Belgien mit ETHIOPIAN CARGO und CHINA CARGO…QUATAR AIRWAYS und TURKISH AIRLINES sind mit zahlreichen täglichen Überflügen auch immer kräftig mit dabei! Für irgend etwas müssen diese zig Milliarden Euro an angeblicher „ENTWICKLUNGSHILFE“ ja gut sein, die dort JEDES JAHR überwiesen werden…genau so wie die MILLIARDEN an Schmiergeld, die jetzt in die UKRAINE abfliessen?!! 廊

Immer wieder werde ich ungläubig gefragt: Aber warum sollten die (Politdarsteller) das denn tuuun…die wollen doch nur unser Bestes und das schadet denen doch selbst?!! 嵐

Die Antwort ist ziemlich simpel: Die Verantwortlichen haben genug Diäten und „Nebeneinkünfte“, um sich mit teuren Mitteln zur Schadstoffausleitung einzudecken, mal ganz abgesehen davon, dass viele kaum noch menschliche Gene haben oder gleich Klone sind…die Auftraggeber im Hintergrund sind es mit Sicherheit! 螺

Das alles machen SIE, um eine künstliche Hitzewelle unter der Dunstglocke zu erzeugen, in der SIE sich wohl fühlen und natürlich um dann im Wetterbericht vom grossen Klimawandel zu schwadronieren und den letzten zweifelnden Doofmichel davon zu überzeugen, wir deutschen Steuerzahler sind schuld und müssen noch mehr EUROS abdrücken und das CO2 wäre gaaanz schlecht für uns…obwohl das JEDE PFLANZE ZUM LEBEN BENÖTIGT?!! Wenn das wirklich so wäre, wären die Gewächshaushersteller ja bereits flächendeckend PLEITE! PS: TÄGLICH wird die grüne Lunge der Welt, der brasilianische Regenwald, um ca. 200 Fussballfelder gerodet >>> TÄÄÄGLICH…!!! 若

Und PPS: Über die Luft lassen sich hervorragend sogenannte „Viren“ im Auftrag des Pharmakartell.com verbreiten…! 螺

Falls wir irgendwann noch mal vom Bilder posten und jammern in die Handlung mit einer längst überfälligen Klage vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag kommen…wir haben viele Beweise wie Bilder und Videos bis zum Abwinken! ✌️類廊✌️