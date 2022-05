Startseite Liebe Entschwörer/innen!Ich weiss gar nicht mehr, was ich machen soll. Die Inflation liegt bei über 7 %, der Benzinpreis steigt ständig, die Lebensmittel werden teurer. Ich glaube, dass daran unsere Regierung schuld ist. Dabei haben die uns doch so gut durch Corona geführt, warum passiert das dann? Sind etwa die Russen schuld? Oder ist […] Verschwörung ist out – Entschwören ist in

Liebe Entschwörer/innen!

Ich weiss gar nicht mehr, was ich machen soll. Die Inflation liegt bei über 7 %, der Benzinpreis steigt ständig, die Lebensmittel werden teurer. Ich glaube, dass daran unsere Regierung schuld ist. Dabei haben die uns doch so gut durch Corona geführt, warum passiert das dann? Sind etwa die Russen schuld? Oder ist das schon eine Verschwörungstheorie?

Früher habe ich immer den Spiegel und die Zeit gelesen. Da standen immer Enthüllungsstories über „Big Pharma“ oder Milliardäre wie Gates drin. Und jetzt werden die von diesen Medien hochgejubelt. Was soll ich bloss glauben? Waren das früher Verschwörungstheorien oder sind es heute welche? Bei Scientology haben sie immer gesagt, alles ist am Anfang kostenlos, vertraulich und persönlich. Und bei der ev. und kath. Kirche sagen sie das auch. Und ihr sagt das auch. Was soll ich bloss machen? Kommt das Virus aus Wuhan oder von der Fledermaus? Sagt mir doch, was ich glauben soll. Ihr wisst doch bestimmt alles ganz genau.

Sind Bergwanderer alle Anhänger der Nazis? Oder ist das eine Verschwörung? Oder ist es eine Verschwörung, wenn man behauptet, sie sind es nicht? Sind alle Mörder traumatisiert? Oder nur die mit Migrationshintergrund? Der Staat und unsere Medien haben doch immer recht, oder? Die Politiker haben mal gesagt, zu behaupten, es würde eine Impfpflicht geben, wäre eine Verschwörungstheorie. Dann wollten sie sie einführen. Das verwirrt mich. Aber ihr habt bestimmt den kompletten Durchblick, oder? Oder ist diese Behauptung Teil einer Verschwörung? Seid Ihr Teil einer Verschwörung? Existiert diese Welt? Oder seid ihr nur Spinner, die Leute verarschen wollen?

Gibt es auch linke Verschwörungstheorien? Ist es also gar nicht wahr, dass die Bolschewisten Fotos und Filme gefakt haben? Aber bei euren Unterstützern sehe ich, dass man euch bedingungslos vertrauen kann……hahahahaha…! Allein schon die Nennung der Stadt Berlin schürt in mir die Zuversicht. Da weiss man doch, von wem man verarscht wird…?!!