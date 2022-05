Völlig Krank in der hohlen Birne?!! Lauterbach hat für Milliarden(!) 3 verschiedene Impfstoffe bestellt, von denen er schon weiß, dass er einen Teil wegschmeisst.

❗Blanker Wahnsinn❗

‼️Lauterbach hat für Milliarden(!) 3 verschiedene Impfstoffe bestellt, von denen er schon weiß, dass er einen Teil wegschmeisst.

Diese Drecksmikrobe hat doch nicht mehr alle Tassen im Schrank, das sind alles unsere Steuergelder 😡‼️

WANN IST ES EUCH GENUG, WANN❓❗

‼️ TEILEN ‼️

Folgt uns auf Telegram

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

https://t.me/Kampf_fuer_unsere_Zukunft

Vor 2 Jahren: And the winner is… Bill Gates!

In der 57. Ausgabe von MMM fordern wir einen Corona-Untersuchungsausschuss und das aus einem simplen Grund: Wir können nachweisen, dass das Kanzleramt von einer korrupten Pharma-Clique gekapert wurde, deren Ziel es ist, die weltweiten Standards für Gesundheit zu diktieren, um so einen digitalen Kontrollstaat zu errichten. RKI, Drosten, Merkel & Co sind nur Figuren, die man benutzt, um eine perfide Agenda durchzudrücken.

Die Lügen-Medien haben sich zu Komplizen dieser Politik degradieren lassen und greifen jeden an, der z.B. darauf hinweist, dass das Grundgesetz in weiten Teilen in den Lockdown geschickt wurde.

Es müssen juristische Schritte gegen diejenigen in die Wege geleitet werden, die dieses Komplott, diese Verschwörung mittragen.

Wir brauchen einen Corona-Untersuchungsausschuss!

KenFM – Me, Myself and Media 57 vom 23. Mai 2020

t.me/zehnmin