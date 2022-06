Gesundheitsmanager des Pharmakartells Karl Lauterbach – Lügen – Vertuschen – Plandemie Teil 3 vorbereiten! Wann legt man ihm endlich das dreckige Handwerk…?!!

Liebe Kollegen

„Es ist nötig, das Leid durch die „Impfkampagne“ auch juristisch sicher darzustellen und den Bundesgesundheitsministern, die sich am 22.06. in Magdeburg zur Gesundheitsministerkonferenz treffen vorzulegen.“

Dafür ist es notwendig, dass ihr die wahren Zustände in den Kliniken was geimpft/ungeimpft angeht und eure Erfahrung aus Pflegeinstitutionen oder Krankenhäusern oder auch nur über Bekannte, Freunde und Verwandte ausführlich berichtet und per eidesstattlicher Versicherung wahrheitsgemäß zu Papier bringt!

Das Aktionsbündnis Gesundheitswesen unterstützt die Aktion des Patientenschutzverein um Sonja Reitz und ruft auf so viele eidesstattliche Versicherungen zu Impfschäden wie möglich auf den Weg bringen.

Bitte sendet eure EV mit Originalunterschrift und korrektem Absender bis Posteingang 17.6.22 an die u.g. Adresse. info@natuerlichgesundwerdenfueralle.org

oder

ngwfa c/o

Dr. Sonja Reitz,

Von Suppe str. 37a

22145 Hamburg

Sonja Reitz sichert zu, die darin enthaltenen Informationen unter Verschluss zu halten, nur anonymisiert zu verwenden und die Unterlagen im Tresor bzw. dann bei einem Anwalt zu lagern, damit ggf. ein Notar (bei Zweifeln) deren Echtheit bezeugen kann.

Die Übergabe wird medial wirksam begleitet und durch eine Kundgebung in Magdeburg auch sichtbar gemacht. Infos hierzu folgen.

Im Anhang zwei Vorlagen zur Eidesstattlichen Versicherung, die ihr für euch passend bearbeiten könnt.

