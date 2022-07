Der manipulierte Strompreis- Das Betrugssystem kassiert erbarmungslos ab

Es ist erstaunlich, dass angesichts der Rekordpreise für Energie in der deutschen Öffentlichkeit so wenig über enorme Spekulationsgewinne gesprochen wird. Derzeit purzeln die Milliarden nur so auf die deutschen deutschen Energie-Versorger. Deutschland ist Weltmeister beim Strompreis – kein Land zahlt mehr für Elektrizität. In unserem Land haben Politiker der SPD und der Grünen ein Betrugssystem installiert, das seinesgleichen in der Welt sucht. Reich wird man in diesem Land nur, wenn man die Menschen belügt und betrügt.