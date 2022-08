Der Grund für exotbitante Strom- und Gaspreise: Der Zentralrat der Rot-OlivGrünen BRD hat noch nie soviel Gas verbrannt und in Strom umgewandelt wie jetzt…und dieser Strom wird zu Billigpreisen ins EU Ausland exportiert und dorthin verkauft!

‼️HIER SEHT UND HÖRT IHR WARUM UNS IN DEUTSCHLAND GAS FEHLT, – UND AUCH WESHALB DIESES IN ASTRONOMISCHE HÖHEN GESTIEGEN IST!‼️ 💥Die BRD hat noch nie soviel Gas verbrannt und in Strom umgewandelt wie jetzt. Und dieser Strom wird zu Billigpreisen ins EU Ausland exportiert und dorthin verkauft. Die Kosten für billigen Strom in der EU, zahlen allein die Deutschen, durch horrende Strompreise im eigenen Land! Und jetzt wisst Ihr auch einen Grund warum das Gas ebenso teuer geworden ist, – eben weil es auch verstromt wird!💥 FAZIT: DIE „ENERGIEKRISE“ IN DER BRD IST DURCH SCHOLZ UND HARBECK KÜNSTLICH INSZENIERT, GEZIELT GESTEUERT UND GELENKT…!!! 🤬👉👌 Video 👉👉👉

💥🆘💥 Jetzt kommt die Klima-Diktatur. 🆘

Deutschland auf dem Weg zum grünen Irrenhaus.

Die Klima-Indoktrination spart kaum noch einen Lebensbereich aus. Ohne es zu merken, folgen viele Bundesbürger einer Bewegung, die längst religiöse Züge angenommen und das Zeug dazu hat, alle Corona-Maßnahmen in den Schatten zu stellen.

https://reitschuster.de/post/jetzt-kommt-die-klima-diktatur/

