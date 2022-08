Was in Lichtenhagen wirklich passierte!

Rostock-Lichtenhagen war ein Experiment für 2015. Hier hat man mit Absicht dutzende Rumänen ins Land gelassen und alle in Lichtenhagen untergebracht…!

Der Fall: Rostock-Lichtenhagen war ein Experiment für 2015. Hier hat man mit Absicht dutzende Rumänen ins Land gelassen und alle in Lichtenhagen. Man stopfte alle in einen Wohnblock, obwohl jeder wusste, dass es nicht gut enden würde. Schon eine kurze Zeit später hagelte es nur so von Beschwerden… von aggressiven betteln, Diebstahl, das grillen von Möwen, Katzen und Hunden bis zur Körperverletzung. Der ausschlaggebende Punkt war aber die Gruppenvergewaltigung einer 40 Jährigen Frau, dadurch entstanden die ersten Ausschreitungen am Sonnenblumenhaus. Diese Ausschreitungen wurden von den Medien noch angeheizt, z. B. haben Journalisten den dort randalierenden Jugendlichen Geld gegeben, um den Hitlergruß zu zeigen und Naziparolen zu brüllen, was von der Kohl ReGIERung aufgegriffen wurde, um das Märchen vom „braunen Osten“ zu verbreiten.

War das ein Zufall? Kohl schleust dutzende Rumänen nach Lichtenhagen und provoziert dadurch Unruhen. Seine Ziehtochter und Logen-Schwester Merkel öffnet 2015 alle Grenzen, obwohl sie wusste was in Lichtenhagen passierte…!

Rostock-Lichtenhagen war ein Experiment für 2015. Hier hat man mit Absicht dutzende Rumänen ins Land gelassen und alle in Lichtenhagen untergebracht…!

Folgt dem Ruf für

tägliche Information.

👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼

t.me/GeheimesWissenDerEliten