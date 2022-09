Warum halten sie die Infos zurück? Werden wieder nur wir mitkriegen und auch den Zusammenhang dazu…

„Es ist ein unwürdiges Schauspiel, das die Bundesregierung aktuell (wieder einmal) abliefert: Die ersten Daten der Studie IMMUNBRIDGE, die Aufschluss über die Corona-Immunität in der Bevölkerung geben soll, liegen vor – veröffentlicht werden sie aber nicht. Der offenkundige Grund: Am Donnerstag soll der Bundestag über die Corona-Maßnahmen in Herbst und Winter entscheiden. Die Daten der Studie dürften Einschränkungen für die Bevölkerung endgültig hinfällig machen – also werden sie verschwiegen. Es ist und bleibt eine Drecksregierung.

Die ersten Daten der Studie IMMUNBRIDGE, die Aufschluss über die Corona-Immunität in der Bevölkerung geben soll, liegen vor – veröffentlicht werden sie aber nicht. Der offenkundige Grund: Am Donnerstag soll der Bundestag über die Corona-Maßnahmen in Herbst und Winter entscheiden…!

Neue Zahlen belegen:

Das Gesundheitssystem war niemals in Gefahr, es gab keine Krankenhaus Überbelastung wegen Corona,

sondern eine Unterauslastung.

Es gab im Jahr 2020 und 2021

deutschlandweit nur 2% Corona Patienten

in den Krankenhäusern.

Sendung vom 08.06.2022

Quelle

Das bedeutet:

Das Gesundheitssystem

war niemals in Gefahr,

eine mögliche Überbelastung

war also nur eine weitere

Irreführung der Öffentlichkeit,

um die Grundrechtseinschränkungen

(Corona Schutzmaßnahmen)

sowie den Impfdruck und Impfzwang

begründen zu können.

Damit konnte die Regierung

die Öffentlichkeit davon überzeugen, die Grundrechtseinschränkungen

(Corona Schutzmaßnahmen)

mitzutragen und sie sogar selbst zu fordern.

🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥

Für eine freie Impfentscheidung,

gegen den politischen und gesellschaftlichen Impfzwang,

jetzt der LFU beitreten um sich selbst und andere in Zukunft schützen zu können.

weiterlesen

LFU Informations Kanal

https://t.me/LFUinformationsKanal

LFU Freie Chat Gruppe

LFU Private Chat Gruppe (Mitglieder)

Wenn ich diesen Pumuckl schon sehe, muss ich schon kotzen…! 🤮🤑🤮