Wann hört der milliardenschwere Berufskomiker Selenskyj endlich mit seinem Widerstands-Blödsinn auf….ist denn da keiner, der den Oberbefehlshaber der westlichen Allianz stoppt? Man kann nicht dumm genug sein, um der arabischen Oligarchen-Mafia in Kiew auch nur ein Wort zu glauben…! Für diese Arschlöcher wollt ihr also frieren und im dunkeln sitzen…?!!

Der Ukraine-Konflikt – Interessantes Video vom Deutschland Kurier…!

‼️Könnt IHR ES ERTRAGEN, wenn dort ENDLICH DIE WAHRHEIT ANS LICHT KOMMT…Biowaffen, Kinderhandel, Organhandel, übelste Kinderp****graphie, Zwangs-Leihmütter, komplett degenerierte Nazi-Brigaden… – YOU NAME IT! Dazu einen dauerkoksenden Alkoholiker und Travestiedarsteller Selenskyj als Superhelden…?!! 郎廊

‼️Wann hört der milliardenschwere Berufskomiker Selenskyj endlich mit seinem Widerstands-Blödsinn auf….ist denn da keiner, der den Oberbefehlshaber der westlichen Allianz stoppt? Man kann nicht dumm genug sein, um der arabischen Oligarchen-Mafia in Kiew auch nur ein Wort zu glauben…! Für diese Arschlöcher wollt ihr also frieren und im dunkeln sitzen…?!!

‼️Wir als Gesellschaft sind in großer Gefahr. Intellektuelle, ja kluge Politikwissenschaftler und Soziologen haben in diesen Zeiten der Machtpolitik die Aufgabe die Macht- und geopolitischen Interessen beider Seiten bloßzustellen, auch die des Westens…und daran werden alle Bemühungen, den Konflikt beizulegen scheitern.

‼️Man muss feststellen, dass der Westen nicht mehr fähig ist, wahrheitsgetreu Rede und Antwort zu stehen. Wir haben es mit einem westlichen System zu tun, dass von Lüge und Korruption beherrscht wird. Ein System, dass geradezu eine Katastrophe nach der anderen weltweit produziert…es ist ein System der Schande.

‼️Der „öffentlich-rechtliche“ Sender ARD verarscht die Öffentlichkeit schon lange auf ziemlich linke Weise. Besonders in punkto Ukraine wird die Erzählung vom Aufstand der Unterdrückten und vom bösen Putin mit allen Mitteln in den Köpfen der Konsumierenden verankert. Alles, was nichts ins Bild passt, kommt in dieser Art von „Berichterstattung“ nicht vor.

‼️Kein Wort über den desaströsen wirtschaftlichen Zustand des Landes, nichts über das soziale Elend der Bevölkerung, nichts über den nazistischen Terror, den Verfall des Justizwesens. Keine Nachrichten über die zunehmende Rechtlosigkeit und die um sich greifende Anarchie…?!!

‼️«Inzwischen ist die ukrainische Armee in der gesamten Ostukraine und im Donbass aufgerieben. Tausende ergeben sich, völlig im Stich gelassen von den Komikern in Kiew. Sie haben tapfer für einen Schwachkopf und im Namen einer Ideologie gekämpft, die sie nicht anerkennen. Die Ukrainer werden wie Kriegsgefangene behandelt. Westliche Söldner werden inhaftiert werden. Dazu gehören auch die NATO-Ausbilder.» (von indexexpurgatorius)

‼️ ES IST VORBEI…! Selenskii weiß, dass das Ende gekommen ist…im Kokainrausch stammelt er vor sich hin und die Beweise sind erdrückend!

Russland wird die Wahrheit offen

legen. Die Welt wird jetzt die Wahrheit erfahren und was dort im Asovstahlwerk (Mariopol, Biowaffenlabor) 8 Stockwerke unter der Erde für Verbrechen begangen wurden…!

https://abiggerbangcom.wordpress.com/2022/04/19/comedian-now-president-zelenskyy-is-worth-over-1-3-billion-dollars-and-has-35-millions-mansion-in-fl/abiggerbang