Todespläne für das deutsche Volk. Die einzigen die das nicht wissen, sind die Deutschen, zumindest die meisten…! Der Hooton-Plan – Der Kaufmann-Plan – Der Morgenthau-Plan!

Letzte WARNUNG ⚠️

DEPARTMENT OF DEFENCE LAWS OF WAR> (PROTOKOLL)

Die GESETZE DES KRIEGES> MILITÄRISCHE AKTION und das Protokoll über die ausländische Besatzung in den Territorien und Niederlassungen der Vereinigten Staaten von Amerika, die von ausländischen Regierungen/Führern/Geheimdiensten/Kräften besetzt wurden, haben ein Jahr Zeit, um die US-Territorien und Räumlichkeiten zu räumen. Die Nichtbeachtung dieser Warnung führt zu voller militärischer Verteidigung, Vergeltung und Drangsalierung in Übereinstimmung mit Militärgerichten, Tribunalen, Gefängnis oder Tod.

(☝️ so formulierte ein ranghoher Militärkommandant das Gesetz des Krieges in Laiensprache )///

Wie die meisten von euch inzwischen wissen, war die illegale Wahl, die 2020 stattfand, eine militärische Sting-Operation, um den Tiefen Staat und ihre KPCh-Regime im Zusammenhalt / Hilfe von VANGUARD CIA DARPA zu beobachten, um BIG TECH, MSM Outlets und Industrien zu kontrollieren, die auch von ausländischen Einflüssen geleitet werden, die loyal zu Europas Eliten sind, fügen Sie die DAVOS-Gruppe hinzu. ECT ECT.

Die Militäroperationen sollten sicherstellen, dass der Tiefe Staat die US-Wahlen mit Hilfe ausländischer Mächte, ausländischer Besatzung, ausländischem Geld und Einflüssen betrügt/illegal beeinträchtigt. Dieser inländische [DS] Militärcoup gegen einen amtierenden Präsidenten würde sicherstellen, dass die GESETZE DES KRIEGES PROTOKOLL und VERFAHREN aktiviert werden, die zur ENTHÜLLUNG ausländischer und inländischer Kräfte führen würden, die in einem verschworenen Willen der Korruption zusammenarbeiten, um die Vereinigten Staaten und ihre drei Zweige der Regierung zu übernehmen.

Am 20. Januar 2021 gab der Weiße Hass des US-Militärs seine erste Warnung an das BIDEN-Regime und die BLACKROCK-, VANGUARD- und STATE STREET-EXECUTIVES heraus. EINSCHLIESSLICH 16 Familien und Royals auf der ganzen Welt, ihre Handlungen in den gestohlenen US-Verfassungswahlen 2020 aufzugeben und wurden aufgefordert, die US-Territorien zu verlassen.

Am 20. Januar 2022 lief die einjährige Gnadenfrist ab und die GESETZE DES KRIEGSVERFAHRENS wurden befolgt (und die stillen Militäraktionen wurden vor, während und nach dem ersten WARNING 2021 fortgesetzt)

Das Militär arbeitet hinter den Kulissen

_ HEUTE

Rekord-Pleite in den USA*

( 👇 von Anna khait)

Victoria’s Secret hat Konkurs angemeldet. Zara schloss 1.200 Läden. La Chapelle zog 4391 Läden zurück. Chanel wird nicht mehr hergestellt. Hermes wird eingestellt. Patek Philippe stellt die Produktion ein. Rolex stellt die Produktion ein. Die Luxusindustrie der Welt ist zusammengebrochen. Nike hat insgesamt 23 Milliarden US-Dollar, um sich auf die zweite Phase der Entlassungen vorzubereiten. Gold’s Gym hat Konkurs angemeldet. Der Gründer von AirBnb sagte, 12 Jahre Arbeit seien in 6 Wochen zerstört worden. Selbst Starbucks kündigte an, seine 400 Filialen dauerhaft zu schließen. WeWork steht auch nicht gut da

*Nissan Motor Co. könnte in den USA dicht machen.