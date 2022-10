Dank der Rot-OlivGrünen Shicehaufen leiden nach den Kindern auch massiv die Toere unter dieser Dreckspolitik…!

Sind die Tierärzte in einer „unfreiwilligen“ Abzockspirale gefangen…?!!

Diese degenerierten Politikdarsteller, die diesen Notfallzuschlag von 50€ plus Märchensteuer, also 59,50€ beschlossen haben, erhalten (NICHT verdienen) meist um die +/- 20.000€ im Monat…! Kein Wunder, dass immer mehr Tiere wegen den ausufernden Kosten im Tierheim landen! Bei nur 20 behandelten Tieren sind das mal schlappe 1000€ Zusatzverdienst am Wochenende  LÄUFT…! Nur nicht für Tiere von einkommensschwachen MENSCHEN! Siehe Fotos…!