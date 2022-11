😒👉👌 Ansage an die Vollcovidioten und Maskenhirnis in diesem kopfkranken Land der Meldehelfer und Blockwarte…!

Immer diese Verschwörungspraktiker…: Schau dir „„Ohne Ungeimpfte kollabiert die Pflege“ | Tom Lausen bei Viertel nach Acht“ auf YouTube an…!

Immer diese Verschwööörungspraktiker…: Schau dir „„Ohne Ungeimpfte kollabiert die Pflege“ | Tom Lausen bei Viertel nach Acht“ auf YouTube an…!

https://youtu.be/OT4ZGsI9Ygc

Laut Beschluss des Bundesrats vom 7. Oktober wird COVID-19 als besonders ansteckende Krankheit aus dem Infektionsschutzgesetz gestrichen.

Gesetzesbeschluss des Deutschen Bundestages Drucksache 480/22 vom 30.09.22.

Somit sind sĂ€mtliche Anti-Corona Maßnahmen obsolet. Im Klartext, es gibt keine Juristische handhabe mehr, irgendwelche Corona Maßnahmen zu erzwingen…FUCK THEM ALL!!! ✊

Beide BeschlĂŒsse findet man unter den beiden Links

https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2022/0401-0500/480-22.pdf?__blob=publicationFile&v=1

https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2022/0401-0500/480-22(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1

Man hatte es zwar befĂŒrchtet, aber letztlich doch noch an den Sieg der Vernunft oder behelfsweise daran geglaubt, dass sich politisch und gesellschaftlich ein solcher Schritt nicht ernsthaft wĂŒrde durchsetzen lassen (so wie am Ende auch die gesetzliche Impfpflicht) – aber weit gefehlt: die unertrĂ€gliche FDP, die sich „freiheitlich“ schimpft, knickte nun ernsthaft vor den Gesundheitsfaschisten ein und stimmt der WiedereinfĂŒhrung der Maskenpflicht im Herbst zu. Bundesjustizminister Marco Buschmann blieb es vorbehalten, diese vor allem von Karl Lauterbach und seinen Zero-Covid-SektenbrĂŒdern mitangezettelte Wahnsinnsentscheidung zu verkĂŒnden. Seit Monaten wird in einer von interessierten Kreisen medial inszenierten Scheindebatte, hochmanipulativ, die RĂŒckkehr dieser Zwangsschikane „diskutiert“, die uns als verschmerzbare Nebensache mit angeblich hohem Nutzen verklickert wurde und die nach dem Prinzip der Winterreifenpflicht („O bis O“, Oktober bis Ostern) fortan zur alljĂ€hrlich wiederkehrenden Auflage, zur sozialen Dauerinstitution gemacht werden mĂŒsse.

TatsĂ€chlich ist diese irrsinnige Übereinkunft – drei Jahre nach Corona-Start, nach nunmehrigem Absinken der Krankheitsrelevanz dieses Virus in die Bedeutungslosigkeit und nach Entlarvung dieser „Pandemie“ als der mit Abstand monströseste und verhĂ€ngnisvollste Fehlalarm der Medizingeschichte – ein gesellschaftlicher und historischer Wendepunkt und steht fĂŒr eine zivilisatorische Katastrophe. Nicht einmal ein halbes Jahr hat die weitgehende Wiedererlangung der frĂŒheren, dahingehend verspotteten „Freiheit” seit Aufhebung der Maskenpflicht gehalten (die ohnehin nur halbherzig war, wie ein Blick ins gespenstische Innenleben von Bussen und Bahnen zeigt); die Wiederherstellung der Ungezwungenheit, eigentlich ein natĂŒrlicher Banalzustand, erfolgte dabei von Anfang an zum Verdruss und zunehmender Verbitterung und unter Protest der Hardliner. Sie sind es, die jetzt ihr Comeback wittern, ihre nĂ€chste große Stunde – und ihre Rache. Statt ihnen etwas zu husten und sie mit ihrem Maskenfimmel alleine zu lassen, mĂŒssen sich ihnen nolens-volens alle bald wieder anschließen, die das Innere von GebĂ€uden betreten. Die Deutschen werden es voraussichtlich stoisch schlucken und befolgen: Perpetuierte GehirnwĂ€sche hat dazu gefĂŒhrt, dass die meisten von uns es fĂŒr zumut- und vertretbar halten, eine in keinerlei rationalem vernĂŒnftigen Aufwand-Nutzen-VerhĂ€ltnis stehende Maßnahme erneut zu befolgen, ohne deren Sinn – und vor allem die eigentliche Absicht dahinter – zu hinterfragen.

Wahnhafter Signalismus

Die Maskenpflicht basiert ausschließlich darauf, dass man eine – nicht mehr oder ĂŒberhaupt nie vorhanden gewesene – infektiologische Realgefahr durch eine hypothetische, möglicherweise drohende Gefahr stillschweigend ausgetauscht hat. Jetzt soll nicht mehr die dominante Omikronvariante, sondern etwaige kĂŒnftige neue Varianten oder ganz neue Viren der Anlass dafĂŒr sein, gravierende Eingriffe in den Alltag der Menschen zu rechtfertigen. Dass wir bereits den vierten Winter seit Coronabeginn zĂ€hlen, dass hier eine Maßnahme, die wie keine sonst fĂŒr die Sichtbarmachung eines Ausnahmezustands steht, zur Regel gemacht wird, und zwar fĂŒr immer: Das ist krank. Das ist kriminell. Das ist pervers. Das macht die Menschen kaputt. Es macht sie zu Psychopathen, es macht die ganze Gesellschaft verrĂŒckt.

Die Maske ist nichts anderes als eine kranke Norm in einem planmĂ€ĂŸig krankgemachten Land. Ein Land, das ĂŒberall dort, wo Normierung Sinn machen wĂŒrde, die Normierungen beseitigt hat und dem Konformismus den Kampf angesagt hat: Jede Gleichmacherei ist ansonsten pfui, die allgemeine Wehr- oder Dienstpflicht sind beseitigt, es gibt auch keine Schuluniformen mehr (obwohl sie heute segensreicher und sinnvoller denn je wĂ€ren!); Etikette, Kleiderordnungen, Ornate, Talare, MilitĂ€runiformen, jede Form von Hoheitszeichen wurden verĂ€chtlich und lĂ€cherlich gemacht und selbst von AmtstrĂ€gern verhöhnt; auf dem Altar eines absolutistischen Individualismus und schrillster Exzesse wurde alles geopfert, was den Tanz ums Goldene Kalb namens „Ich, Ich, Ich!” stören könnte.

Und wieder mal kommt raus, dass die „Querdenker“, „Schwurbler“, „Verschwörungstheoretiker“, „Leugner“ und „Rechtsextremen“ von Anfang an richtig lagen.

Ob sich die Corona-Hardliner irgendwann mal bei all den aufrechten Menschen fĂŒr ihren Terror entschuldigen werden?

Ich fĂŒr meinen Teil kann liebend gern darauf verzichten, denn ich verzeihe denen niemals…!!!

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/jetzt-amtlich-corona-regeln-fuer-kinder-waren-falsch-sie-wollten-einfach-nicht-h-81819832.bild.html