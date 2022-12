Gesetze sind Verordnungen und ohne Geltungsbereich UNGÜLTIG!

Gesetze sind Verordnungen und ohne Geltungsbereich UNGÜLTIG!

https://youtu.be/7XkekfgkpAk

https://rewis.io/urteile/urteil/o36-16-09-2022-3-ns-110-js-147121-9222/

NRW respektive 59821 Arnsberg auf dem VOR-MARSCH❗️

SEHT Euch das an , seht Euch diese Zeilen an. Da wird es einem ganz WARM ums Herz, und die Seele fängt an zu leuchten❗️

Was für ein RIIIIIIIIIESEN Erfolg❗️Ein HAMMER-URTEIL, das Ihr Euch am Besten sofort sichern solltet, solange das noch online ist ===> https://rewis.io/urteile/urteil/o36-16-09-2022-3-ns-110-js-147121-9222/

„Das Fehlen der Unterschrift ist ein wesentlicher Mangel, der einen Strafbefehl nicht wirksam werden lässt. Nach Auffassung der Kammer kommt es nicht darauf an, ob aus den Akten festgestellt werden kann, dass dennoch eine der Willensäußerung des Richters entsprechende Entscheidung vorliegt (zum Meinungsstand vgl. Meyer-Goßer/Schmitt, StPO, § 409, RN 13; KK-StPO, § 409 Rn. 13-15). Denn das Erfordernis der Unterzeichnung kann nicht anhand von Umständen aus der Akte, wie beispielsweise eines Namenskürzels bei der Begleitverfügung, fingiert werden. Insoweit ist anerkannt, dass die fehlende Unterzeichnung einer Urteilsurkunde (§ 275 Abs. 2 StPO) nicht durch eine von dem erkennenden Richter unterzeichnete gesonderte Verfügung (der Zustellung) ersetzt werden kann (vgl. OLG Köln, Beschluss vom 19. 7. 2011 – 1 RVs 166/11). Ähnlich wie bei einer Urteilsurkunde kann auch bei einem Strafbefehl nur durch die Unterzeichnung dokumentiert werden, dass der Richter die Verantwortung für den Inhalt des – gemäß § 408 Abs. 3 StPO nicht von ihm herrührenden – Schriftstücks übernehmen wollte. Die vergleichende Betrachtung wird durch § 410 Abs. 3 StPO gestützt.“

Das Hammerurteil: Das Fehlen der Unterschrift des Richters ist ein wesentlicher Mangel, der einen Strafbefehl nicht wirksam werden lässt…! Wie verhält es sich dann mit allen anderen Urteilen…?!!

Das Hammerurteil: Das Fehlen der Unterschrift des Richters ist ein wesentlicher Mangel, der einen Strafbefehl nicht wirksam werden lässt…! Wie verhält es sich dann mit allen anderen Urteilen…?!!