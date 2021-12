Während es die neugewählte Marionettenriege im Borchardts oder Grill Royal krachen lässt, werden In der Traumwelt der RotGrünen Gutmenschen diese armen Menschen jetzt wegen einer komplett idiotischen 2G+++ Regel aus den wärmenden Bahnhöfen verjagt, während die Asylheime mit Vollausstattung LEER GEHALTEN WERDEN…FINDE DEN FEHLER! Aber so lange der eigene Arsch noch im Trockenen ist, immer schön die Fresse halten und boostern gehen…?!!

Die Obdachlosen werden in diesem Corona Wahnsinn total vergessen.

Teilweise werden Bänke so umgestaltet, dass sie dort nicht mehr schlafen können. Dank der 3G-Regel werden die Armen aus Bahnhöfen gejagt, wo sie eigentlich ein wenig Schutz vor der Kälte hätten. Durch die „angeblich“ fehlenden Test-Kit’s, dürfen sie nicht mehr in die Einrichtungen, wo sie sonst eine warme Mahlzeit bekommen.. usw…

Es ist leider so, dass es immer einfacher ist, nach unten zu treten…!

Mein Herzenswunsch an Euch, solltet ihr Decken, Schlafsack, Bekleidung haben… die ihr entbehren könnt… Helft bitte diesen armen Menschen🙏❤️

Mal nen heissen Kaffee, was zu essen, ein nettes Gespräch… macht sie glücklich und dich auch…

Denn wir dürfen die Menschen, die es am schwersten in unserer Gesellschaft haben, nicht vergessen…..

Danke Euch von ganzem Herzen🙏❤️

