+++ BREAKING NEWS – 2.5.2018 +++ 150 Migranten bedrohen Polizei: Aggro-Afrikaner verhindern Abschiebung mit Gewalt – Verhältnisse wie in Schweden: Der „Rechtsstaat“ gibt auf, der Migrantenmob dreht frei…! +++

Admin: Und das ist erst der Anfang, meine bärchenwerfenden MultiKulti-Freunde…schaut euch die Verhältnisse in den umliegenden Ländern an: Frankreich brennt, in London gibt es mehr Morde als in New York, In Italien klärt die dortige Mafia die Probleme bereits mit Kopfschüssen, in Schweden versinken die großen Städte im NoGo-Chaos und Vergewaltigungen werden kaum noch verfolgt, weil man mit den Mordfällen nicht hinterher kommt…willkommen im MultiKulti-Paradies inclusive dem ach so „friedliebenden“ Islam…! Mehr Infos: http://migrantenmob.wordpress.com

Aufgebrachte Migranten haben die Festnahme eines Mannes aus einer Flüchtlingsunterkunft in Baden-Württemberg mit Gewalt verhindert. Die Polizei musste den Einsatz in Ellwangen in der Nacht zum Montag abbrechen, weil die drei Streifenwagenbesetzungen vor Ort die Lage als zu gefährlich einschätzten. Laut Polizei sollte ein 23 Jahre alter Mann aus Togo in Abschiebegewahrsam genommen werden.

Wie das Polizeipräsidium in Aalen mitteilte, hatten die Beamten den Gesuchten bereits in einen Streifenwagen gebracht, als sich rund 150 Menschen – offenbar Bewohner der mehrheitlich von Afrikanern belegten Unterkunft – zusammengerottet und unter anderem mit den Fäusten auf die Polizeiwagen geschlagen hätten. „Die als extrem aggressiv und gewaltbereit empfundende Konfrontation führte dazu, dass die Polizei die bereits im polizeilichen Gewahrsam befindliche Person wieder freilassen musste, auch um eine andernfalls befürchtete massive Eskalation der Situation zu vermeiden“, teilte die Polizei mit.

Laut Informationen der dpa war Unterstützung durch andere Polizeikräfte in der Nacht nicht in Sicht, da die Organisation und Anfahrt dafür mehrere Stunden gedauert hätte. Deshalb gaben die Beamten zunächst den Mann aus dem Streifenwagen wieder frei und zogen sich in das Gebäude des Sicherheitsdienstes am Eingang der Unterkunft zurück…weiterlesen und fremdschämen:

https://www.n-tv.de/politik/Afrikaner-verhindern-Abschiebung-mit-Gewalt-article20415488.html