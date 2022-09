MY SON HUNTER…Eine schallende Ohrfeige für alle Regierungen, die Joe Bidens vorgetäuschten Sieg bei den US-Wahlen 2020 mit Begeisterung begrüßt haben. Harte Drogen, Partys, Pornos, Pädophilie, Sex, Alkohol…!

PATRIOTEN! WIR HABEN DIE SELTENE GELEGENHEIT, DEN GESAMTEN SPIELFILM „MY SON HUNTER“ ZU SEHEN, BEVOR ER IN DIE KINOS KOMMT.

Es wird wahrscheinlich nicht jedes Land erreichen, da jedes Land selbst entscheidet, welche Filme es kaufen will.

Eine schallende Ohrfeige für alle Regierungen, die Joe Bidens vorgetäuschten Sieg bei den US-Wahlen 2020 mit Begeisterung begrüßt haben. Drogen, Partys, Pornos, Sex, Alkohol.

▪️Joe schickt seinen Sohn zu allen Verhandlungen mit der Ukraine und China.

Vergewaltigung, Bestechung, viel Geld, korrupte Politiker, Journalisten und die Medien…

▪️Alle Dokumente – Fotos, Videos und E-Mails von Hunter Bidens zwei Laptops, über die niemand sprach, obwohl das FBI sie hatte. . bis ein bereitwilliger und ehrenhafter Anwalt, der ehemalige Bürgermeister von New York City, Rudy Giuliani, sich meldete und die notwendigen rechtlichen Schritte einleitete, die dazu beitrugen, die Wahrheit ans Licht zu bringen.

Der Film deckt den Russland-Skandal auf, der absichtlich zum Nachteil des aktuellen Präsidenten Donald Trump inszeniert wurde (er wurde beschuldigt, die Wahl 2016 mit russischer Hilfe gewonnen zu haben).

Sie stellt die Situation in der Ukraine und das Regime in China dar. Präsentiert die Praktiken der Kommunistischen Partei Chinas, mit Hilfe von Kameras alle Bürger ständig zu überwachen und aufzuzeichnen, sowie die Vorgänge in Chinas Militärlagern – die Inhaftierung unschuldiger Gefangener.

▪️ DIE FRAGE IST: IST ES MÖGLICH, EIN PLANETARISCHER REGIERER JO ZU SEIN UND EINEN SOLCHEN FILM IN CHINA ZU ZEIGEN, DER IHN IN DEN AUGEN DER MENSCHEN AUF DER GANZEN WELT SO AUSSEHEN LÄSST?!! JA…!

▪️Danke an den griechischen Patrioten Εκτορασ Βασιλιου für die Bereitstellung des Films und seiner Synopsis.

Kopieren Sie den Beitrag, teilen und verteilen Sie den Film, geben Sie die Informationen weiter, damit die Augen der Schläfer geöffnet werden und wir schneller ans Ziel kommen.

Das ist der gesamte Spielfilm in voller Länge.

By Iskra L.

